北京飛紐約只要2小時 中國研發超音速I-plane飛行時速6000公里

超音速飛行器競賽再度展開！中國科學院發表的論文中指出，一款名為 I-plane 的超音速飛機設計，飛行時速為 6000 公里，比音速（每小時 1236 公里）還要快上 5 倍，可望將北京飛紐約的時程縮短為 2 小時，較目前的飛行時間 14 小時至少縮短 80%。

中國科學院的研究團隊於日前出版的最新一期《中國科學：物理學、力學、天文學》月刊發表論文，研究團體成員之一崔凱在論文中提及這款 I-plane。而且模型飛機在風洞測試吹送氣流時速高達 8600 公里時，仍擁有優異的低阻力、高升力。

為何取名 I-plane？

崔凱和他的團隊表示，因為測試時，當這款飛機向下俯衝時 ，在地面上投下的陰影形狀很像英文字母「I」，所以取名為「I-plane」。

這款新型超音速飛行器產生的升力只有同等規模商用飛機的 25%，一架典型的波音 737 可載運 20 噸貨物或 200 名乘客，而相同尺寸的 I-plane 只能運載 5 噸貨物或 50 名乘客。

技術仍有諸多限制

儘管崔凱團隊的設計為以往超音速飛機模型所遇到的空氣動力學配置問題提供了答案，但仍需要解決許多問題，以超越目前的概念階段。

例如載重問題，目前美國空軍的的 X-51 Waverider 和中國的 WU-14 高超音速滑翔飛行器，都僅具有小型輕量有效載荷的能力，例如緊湊型核彈頭，嚴重限制了該技術的應用。

此外，超音速行駛時也會產生大量的熱量，甚至可能超過攝氏 1000 度。儘管研究人員已經找到解決問題的潛在方案，例如使用耐熱材料和液體冷卻系統將熱量排出， 但這方面仍然是實驗性的。

用於軍事用途的聯想

I-plane 驚人的超音速公布後，立即引來多方迴響，由於崔凱的研究團隊同時也致力開發中國最先進的超音速武器，英國《快報》報導，已有人預期 I-plane 可能從風洞測試轉向開放領域。

也就是說未來超音速飛行器運送的束西可能是鮮花，也有可能是炸彈；運載的乘客有可能是遊客，當然也可能是軍事特種部隊；而 I-plane 也有可能轉型變身為超音速重型轟炸機。

上周三，美國軍事太平洋司令部負責人 Harry Harris 甚至發出預警，直言「中國的超音速武器發展超過美國… 我們落後了」 。