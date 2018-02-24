名家論壇》洪孟楷／回升的不只馬英九人氣還有正確路線

先說個舊聞，2015 年時 NOWnews 報導，「NBA／球衣銷售榜。勇士、Curry 賣最好」，當年的總冠軍隊伍，不是別人，正是 Curry 所領軍的金州勇士隊。而歷年熱銷球衣，雷霸龍詹姆士、黑曼巴柯比也都榜上有名。換個角度思考，球迷願意掏錢買球衣，除了球技外，更多時候是因為這個球員及球隊是「贏」的隊伍。不然試問你可曾看過有人穿著墊底隊伍球衣趴趴走？

所以，當農曆過年期間，馬英九總統春聯搶手，連帶的他身上穿的「國民黨 KMT 帽 T」也就跟著炙手可熱，一時間洛陽紙貴，大家開始詢問哪裡可以買？可以幫忙買嗎？是否開放團購？

是因為台灣人沒看過帽 T？當然不是！隨便進入家平價服飾連鎖店，帽 T 應該是店內最隨手可得商品之一。

是因為 KMT 帽 T 非常便宜？一件定價 799 元，多買滿額只能免運費，還沒有打折，雖然標榜台灣製造品質保證；只能說價錢合理實在、並非便宜。

那到底是為何，大家爭先想要買一件 KMT 帽 T 來穿？為什麼大家都想要到一張馬英九春聯來貼？難道真的馬英九人氣回升如此之快，那過去被嘲弄的「死亡之握」、「馬卡茸」又被快速健忘？

當然，卸任後的馬總統，沒有了國家領導人動輒得咎的包袱，能夠瀟灑回歸本身，無論騎腳踏車、登玉山，都更能回歸到原本的自己，這點毋庸置疑，而馬英九也更揮灑自如。本來他就是個陽光熱情且有禮的暖男，過去八年背負太多在野黨無謂的杯葛和罵名。然而關鍵一點在於，過去蔡英文近兩年的執政路線失利，民眾這才清醒，一比較才知道，之前馬英九才是所謂的正確路線，也才是一條讓台灣「贏的路線」。

因為人的天性都喜歡與贏家為伍，所以除非是死忠某球隊鐵粉，不然大多數人都喜歡跟風，就是想要跟贏家為伍。誰人實力強、誰人贏面大，就喜歡支持！這也能解釋過往勇士球衣乏人問津，但當 2015 年勇士總冠軍、Curry 拿 MVP 時，球衣就會賣得嚇嚇叫；因為很多人都想把贏家的標誌穿在身上，告訴他人「我們是同隊」。能贏的道路或隊伍，自然能讓人驕傲的想秀出支持。

相同道理，曾經「九萬」手機吊飾讓全台都聽這一張，原因無他，就是因為 2008 年大家認為馬蕭配是勝利組合；曾經「小豬撲滿」讓綠營朋友拿起感到驕傲，也是一樣的道理，2016 年的蔡英文確實聲勢驚人、萬眾矚目；會贏的局，當然會看到支持者越勇於表現。

所以當時空回到今年，與其說馬英九人氣回升，或說該帽 T 設計多麽潮，倒不如把原因歸咎，因為民眾認為 KMT 的路線才是一條贏的路線，所以勇於秀出自己主張，想要把帽 T 穿身上讓路人知道主張、想要把春聯掛門上讓鄰居了解立場；而過去兩年台灣的低迷，真的也讓兩千三百萬人都悶壞了！

別的不說，就說民進黨最愛緊抱的兩塊神主牌：台獨及反核。過去的一年證明，貿然的少了核電，別說台灣不缺電了，馬上來全台大停電，還要公家機關一點到三點限電，台灣是停留在開發中國家嗎？兩岸關係降到冰點，哪還有所謂「維持現狀」？而別說台獨了，連用公投把相關投票範圍納入都不敢的蔡政府，這樣的兩岸路線高不成低不就，不正印證了過去一年把台灣帶向忙茫盲的境界！

過去台灣即便遇到中美斷交、石油危機等國際大事，仍然可以「處變不驚」；蔡英文執政近兩年，面對接踵而來的問題，好像都只能「處驚不變」，即便任何反對也不願去調整意識形態所形成的不變路線。既然您不想變、那麼人民只好身體力行地秀出跟您不同隊的決心；穿上帽 T、門掛春聯，大聲說出我們要正確的治國路線！

●作者：洪孟楷／國民黨文傳會副主委

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