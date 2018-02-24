內閣改組》為什麼用這五名新首長府院給說法

行政院在 23 日發布內閣改組異動名單，五名新任首長分別為：外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正。至於為何挑這五人，府院說明任用這五人的原因。

★任用吳釗燮出任外交部長的考量：

吳釗燮涉外事務歷練完整，歷來扮演執政團隊最重要的對外事務掌舵者，府院希望由他在第一線帶領外交部，為外交工作開創新的局面。

★任用嚴德發為國防部長的考量：

嚴德發為資深陸軍將領，從參謀總長卸任後，於國安會襄助蔡英文總統處理國家安全相關重要事務，歷練非常完整，為下一階段領導國防事務所需、且是最適當人選。

★任用陳明通為陸委會主委的考量：

陳明通熟悉兩岸事務與交流工作，再次回鍋擔任陸委會主委一職，業務駕輕就熟，也能為兩岸事務工作開創新的局面和視野。

★任用邱國正為退輔會主委的考量：

邱國正具有經營國軍與社會聯結的相關經驗。去年從參謀總長卸任，能瞭解現役官兵與退役袍澤的需求。邱國正為人正直，服役期間治軍務實，帶兵嚴謹，相信有助於穩定和推動退輔會的興革。

★任用許銘春為勞動部長的考量：

許銘春出身單親勞工家庭，於擔任律師期間，曾積極為勞工義務辯護，爭取權益。高雄氣爆發生不幸時，許銘春挺身而出，義務協助市府對外說明代位求償，並促成罹難家屬的和解。許銘春擔任高雄市副市長任內，負責督導勞工局處業務，尤其對勞工作業安全相當重視，曾帶領市府團隊主動突擊大型工廠和事業單位實施勞動檢查。許銘春和林美珠同樣具有法律專業，對於未來勞動權益保障相關法制工作可以勝任無虞。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』