大陸A股狗年開門紅 迎接3月兩會熱門題材

歷經農曆年前全球市場大幅回調之後，春節期間各國股市迅速反彈，美國四大指數皆回神超過 3%，春節後狗年第一個交易日，中國大陸 A 股便開門紅，上証指數大漲逾 2%，創下 18 個月以來單日最大漲幅，站回年線位置，A50 期貨則回到月線附近。

國泰中國 A50ETF 基金經理人鄭立誠指出，農曆春節期間，中國大陸在消費、旅遊上等維持正向成長，根據大陸商務部數據統計，春節期間消費總額成長 10%，突破 9 千億元人民幣，旅遊人次達 3.86 億人，給市場帶來信心。

同時，3 月兩會即將召開，根據過往經驗，兩會將為主題投資帶來好的表現。而此次兩會預期將聚焦高質量發展、農村振興、環保、醫藥等議題，預估將如同 2014 年的一帶一路、2015 年的互聯網等等，在股價表現上將有好的表現。

在資金流上，過年前滬港通資金有些許流出壓力，然而隨著節後資金已陸續回流，加上大陸官方動作頻頻，更進一步在開紅盤日宣布，為了對沖金融機構繳存法定存款準備金等因素，重啟不同天期的逆回購操作，將在公開市場釋出約 3500 億元的資金活水，使股市資金動能豐沛。

國泰投信建議，歷經前波修正後，若歐美股市能回穩，加上中國大陸國內題材的加持，中長線多頭趨勢不變，但短線預估還需要一些時間逐步消化，建議採取低買高賣的操作方式，當 A 股震盪修正時，可逢低加碼布局，也可趁短線彈高時，適度調整部位。

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