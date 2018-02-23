中華電MOD去年虧損金額縮小 今年挑戰台灣最大影視服務品牌

中華電 (2412-TW) 董事長鄭優今 (23) 日指出，上任 1 年 2 個月最重視的 2 件事就是 MOD 和行動通訊品質，經過整頓，MOD 去年的虧損年減 4 億元，目前用戶數達 166 萬，預計本月底可突破 170 萬戶，今年目標 200 萬甚至挑戰 220 萬戶，將超越凱擘與台灣大寬頻用戶 168 萬戶，可望成為台灣最大影視服務品牌。

鄭優表示，MOD 過去 13 年累計虧損 315 億元，去年虧損已經相較 2016 年減少，逐步朝轉盈目標前進，他表示，有信心成為台灣最大影視服務品牌。

據指出，富邦集團董事長蔡明忠旗下有線電視系統台凱擘與台灣大寬頻用戶數合計約 168 萬，為目前系統台霸主；MOD 一旦用戶數達 170 萬，將可成為影視服務新霸主。

鄭優指出，MOD 用戶達 200 萬時，將可以跟有線電視台抗衡，可望形成黃金交叉，未來消長態勢形成，MOD 將占有一席之地；至於寬頻與有線電視的價格戰，他則強調，毫不畏懼市場競爭，但希望是公平合理的競爭，在未來的數位匯流競爭中來一場君子之爭。

鄭優認為，MOD 的重要性不僅是在營收，而是具有對教育、文化及社會潛移默化的影響，希望 MOD 可以對開拓下一階段智慧生活具有策略性意義，且可以藉此翻轉台灣影視產業生態。

鄭優指出，至於行動通訊品質方面，接任後常接到親朋好友的抱怨電話，所以積極要求改善，現在不僅取的最佳頻寬，上網速度也有感提升，他強調，MOD 今年會有新局，在網路品質上改善則是永無止盡，沒有最好只有更好。