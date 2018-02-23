〈義联春酒〉屏東醫院加碼投資100億元 擴大成綜合園區

義联集團創辦人林義守今 (23) 日表示，屏東麟洛鄉規劃投資約 148.5 億元，進行結合醫療、養生、長照、渡假休閒等綜合體開發案，較去年規劃的投資約 50 億元開發媲美醫學中心規模的大型醫院，增加近 100 億元的投資。

另外義大護理之家和義大產後護理之家已開始提供服務，義大貝思諾產後護理之家則預計今年下半年投入營運。

林義守表示，義大醫院約有 20% 的患者來自屏東，因此屏東潘孟安積極希望義联集團能到屏東設立醫院，由於集團已經具有結合醫療、養生、長照、渡假休閒等綜合體的投資開發經驗，因此決定擴大屏東麟洛鄉規劃投資計畫，進行結合醫療、養生、長照、渡假休閒等綜合體開發案，預計總投資額將達 148.5 億元，若政府相關手續完備，集團未來便可到屏東為當地貢獻，屆時將會是屏東歷年來民間最大的投資開發案。

林義守表示，集團的醫療事業從急性醫療、中長期照護到安寧關懷照護和產後護理，已建構出一個非常完整的醫療服務體系，可提供民眾全方位的醫療照護服務。同時為了能夠更加提升整體醫療服務，目前正積極發展移植醫學、細胞治療，並結合應用大數據發展 AI 人工智慧及精準醫療，以期提升研究能量及臨床療效，造福更多有需要的民眾。