名家論壇》盧燕俐／土耳其基金最具漲相？

大約半年前，一位民眾特別來問我：「我覺得土耳其基金很飆，我現在想單筆進場，適合嗎？」我並未正面回答，只提醒他，「要注意能否承受這類基金的高波動度」。

無獨有偶，《彭博》最新出爐研究，直指 2018 年最具投資潛力的新興市場，前兩名就是墨西哥和土耳其，台灣排名第十二，研究指標則包含經濟成長、殖利率、經常帳項目部位和資產估值等等。

在台灣，目前並沒有引進單一的墨西哥基金，想投資墨西哥，大多只能布局拉美或新興市場基金，倒是土耳其，還真有一檔相當純的股票型基金。攤看績效，如果是一年前單筆買，報酬高達 27%，確實十分亮眼；但如果是半年前才進場，反而還虧 2%，再加上基金採美元計價，換成台幣虧損擴大到 5%。

換言之，這位半年前想單筆操作的民眾，假設當時真的採取行動，抱到現在並未嚐到甜頭。也由於波動度大，相較下，定期定額是較為安全的做法。原幣別計算，定期定額一年獲利 9%，半年也還賺 3%，不至於因市場震盪劇烈而被洗出來。

究竟土耳其基金值不值得投資？基本面觀察，去年第三季經濟成長率高達 11.1％，擠下中國和印度，成為 G20 之冠，主要是受惠於稅改與里拉轉強，及政治緊張情勢稍有緩解之賜。

然而，股市永遠率先反應基本面，未來一旦美股再度出現上沖下洗，全球股市一起跟著修正，土耳其股市很難置身其外。而且再次提醒，以土耳其股市歷來暴漲暴跌的股性，想精準拿捏進出時點，恐怕並不容易，像是 2008 年金融海嘯指數腰斬，隔年立刻大漲一倍，去年漲幅高達 48％，又遠勝台股的 15％，會不會在大漲後出現合理的修正，也值得觀察。

另方面，不得不說，農曆春節期間去了一趟土耳其，內心感受頗複雜，所接觸到的當地人民，也很多樣性。有商家專賣假的 LV 和愛馬仕，被我發現時，還出言恐嚇，驚得我只能落荒而逃；同一張竹絲地毯，三家店家開價可以從一千美元到三千美元，考驗著顧客的殺價功力。但也有小販在我不小心從口袋掉出 50 歐元時，立即撿起來奉還，還笑著說：「女士，這是 50 歐，不是 50 里拉，你應該要收好！」

無論你喜不喜歡土耳其，唯一能確定的是，街頭上難民真的不少，有的橫衝直撞貼近人潮，就只為了乞討飯錢。難民議題，鐵定攸關著土耳其未來的國際關係和經濟成長。

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

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