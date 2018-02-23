府院人事異動總整理 完整名單看這裡

總統府與行政院今（23）日人事大異動，其中包括內閣 5 位部級首長異動以及總統府與國安會的大變動，總統府發言人黃重諺表示，無論履新新職或另有任用，總統蔡英文都希望未來大家在各自工作領域上繼續合作，帶領國家繼續往前，也特別感謝先前的首長們過去這一年多以來努力與貢獻。

黃重諺指出，總統府祕書長吳釗燮即將接任外交部長一職，但遺缺尚未確定將交棒給誰，因此暫由副祕書長劉建忻代理；國安會部分，現任祕書長嚴德發將接任國防部長一職，遺缺則由外交部長李大維接任；另外，國家安全會議諮詢委員林良蓉轉任北美事務協調委員會主任委員，並特聘中信金融管理學院金融管理研究所所長、前雲林縣政府財政局長陳錦稷為國家安全會議諮詢委員；國安局部分，國家安全局政務副局長郭崇信即將於三月中旬卸任，遺缺由海基會秘書長柯承亨接任。

行政院方面則有 5 位首長異動，將分別為外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、勞動部長許銘春、陸委會主委陳明通、退輔會主委邱國正，卸任的首長則為：現任外交部長李大維、現任國防部長馮世寬、現任陸委會主委張小月、現任退輔會主委李翔宙，且都另有任用，現任勞動部長林美珠則因健康因素辭退。

黃重諺說，以上相關人事，是在今日中午一點半總統與行政院長賴清德在會面時，才做最後的敲定。

黃重諺強調，對於這次政府團隊任務調整中，幾位包括總統府祕書長吳釗燮、國安會祕書長嚴德發、外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、退輔會主委李翔宙等國安相關首長，總統非常感謝他們過去這一年多以來努力與貢獻，無論履新新職或另有任用，都希望未來在各自工作領域上繼續合作，帶領國家繼續往前。

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