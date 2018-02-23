家用衛生紙價格恐大漲30% 公平會將立案調查

國際紙漿價格連年上漲，國內衛生紙大廠開始 hold 不住價格紛紛喊漲，3 大量販業者大潤發、愛買、家樂福都收到廠商調漲的通知，預期調漲時間點最快落在 3 月中旬；對此，公平會今（23）日表示，預計會成立專案，調查紙廠以及量販業者是否有聯合漲價行為。

國際紙漿價格從前年開始陸續上漲，去年其實就有部分衛生紙大廠想反映成本，但近一年多來紙漿價格上漲至少 40% 以上，已超過上游廠商所能負荷，因此近期各通路多陸續收到調漲通知，而目前市面上家用衛生紙也開始出現小漲態勢。

大潤發表示，衛生紙漲幅最高達 30%，調漲時間點最快落在 3 月中旬，不過考量到消費者負擔，將啟動凍漲機制；愛買也指出，他們會吸收成本並推出檔期優惠；家樂福則回應，目前的商品促銷都照常，價格不會調漲，民眾不用太擔心。

針對家用衛生紙大幅調漲價格，公平會指出，他們預期會成立專案，不僅調查各大紙廠是否有違反公平交易法的聯合漲價行為，也會評估量販店等通路是否有合意共同決定漲價的行為，廠商和通路都要確認清楚。

公平會強調，根據過往的經驗，相關調查會需要一段時間，若經查有聯合漲價行為，可依公平交易法第 40 條開罰，處新台幣 10 萬元以上，5000 萬元以下罰鍰。

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