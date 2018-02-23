綠能屋頂方案出爐 經濟部估每戶年回饋8千元

耗時 3 個多月討論，綠能屋頂全民參與方案出爐，經濟部能源局今（23）日說明結果，有別於過去大規模的方式惹爭議，這次明定 3 種投標規模及資本額限制，中南部共 5 個縣市有參與意願，可望全數加入，優先獲得補助 500 萬元，預計總補助預算為 1 億元，預計 3 月中對外公布，最快 8 月就可以啟用綠能屋頂。

能源局的綠能屋頂全民參與方案自去年底對外公布後，由於系統營運商與地方政府意見眾多，因此細節遲遲無法決定，今天終於拍板定案，規畫大、中、小 3 種投標規模及資本額限制，放寬限制條件，將押標金額、設置實績等稍微調整，2 月 28 日前接受各地方縣市政府申請遞件，目前中南部地區 5 個縣市有表達意願，可望爭取先行示範。

能源局指出，若是地方政府在示範階段就申請加入，會提供 500 萬元補助，後續第一階段有 400 萬元、第二階段 200 萬元、第三階段有 100 萬元，估計各個縣市政府可獲得 1200 萬元的補助金，目前規畫整體補助預算達 1 億元。

能源局說明，透過地方政府擔任平台，裝設後的太陽光電發電量將優先給用戶使用，購電收入將會回饋 10% 給地方政府，3% 回饋給屋頂出租人，依據目前的現行費率試算，若是 30 坪屋頂裝設 10KW 的太陽能板，且躉購費率回饋 10% 給屋頂出租人，一年發電量約 1250 度，每月約可回饋給用戶 668 元、一年 8016 元。

能源局預計，將會在 3 月中旬對外公布，最快 8 月就能啟用綠能屋頂。

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