【日盛投顧】五日均線與十日均線即將黃金交叉 有利多方

◆盤勢分析

1. 美股受到 FED 恐將加速升息影響，呈現較大震盪，但亞洲盤相對穩定，台股周五早盤以小高盤開出，隨即在半導體、化工、造紙等類股走強帶動下，指數站上季線，終場指數上漲 132.17 點，以 10794.55 點作收，成交量為 1236.77 億元。

2. 台股技術面上，本波段指數最低來到 10189 點，一度跌破年線，第二個交易日隨即站回，且持續向上突破季線，顯示年線為假跌破，支撐力道強勁。目前台股低檔出現多方缺口，且回補第二個空方缺口，市場趨勢由中性偏空轉向中性偏多，五日均線與十日均線即將黃金交叉，且日 KD 黃金交叉，皆有利於短線多方攻勢，惟高檔月線向下，可視為多方壓力點，若能站回月線，則有望再度挑戰 11000 點之上。

3. 三大法人合計買超 33.88 億元，外資與陸資 + 20.89 億元，投信 + 7.23 億元，自營商 + 5.77 億元。

電子次產業走強 傳產看以原物料、工具機為指標

1. 電子類股本波回檔在年線之下有兩個交易日，且反彈半年線尚未突破，走勢相對大盤弱勢，顯見套牢反壓相對較重，週五成交比重在 62.78%，低於股均值的 65%，後續彈升仍有待化解套牢反壓，但下周 MWC 即將展開，或有機會帶動相關族群表現。盤面中顯示卡相關個股仍屬強勢，包括獲利大幅提升的二線板卡廠 6150 撼訊、2425 承啟、2465 麗臺、3515 華擎等；二極體供需失衡，市場預估到第二季前仍將供不應求，2481 強茂、3675 德微、2434 統懋走強；全球最大鈷礦產地剛果，對鈷開徵專利稅帶動鈷價走強，電池材料股 4721 美琪瑪漲停、4739 康普走強；3455 由田將以每股 15 元收購 3535 晶彩科，兩檔個股雙雙漲停。MWC 展將在 2/26 日展開，外資看好 6147 頎邦將受惠全螢幕趨勢，調高目標價股價走強，8431 匯鑽科泰國廠效應顯現，今年具轉機，股價創波段新高；鏡頭產業則受惠於車載應用以及 3D 感測，6209 今國光、3019 亞光、3630 新鉅科、3008 大立光等股價低檔轉強；在 MWC 全球行動通訊大會上，今年將聚焦在 3D 玻璃、全屏觸控以及無線充電等，相關個股包括 4919 新唐、6202 盛群、3008 大立光、3105 穩懋、2313 華通、3324 雙鴻、6552 易華電等可留意；LED 淡季不淡，帶動 2301 光寶科、2448 晶電走強。

2. 傳產則以原物料與工具機表現較佳，紙價調漲，造紙 1909 榮成、1907 永豐餘、1906 寶隆展剛強勁反彈；鋼鐵在中鋼第二季盤價看漲，2031 新光鋼去年稅後 EPS 估 3.5 元創近十年新高，股價走高；前瞻計畫啟動，帶動 2032 新鋼漲停、2027 大成鋼 1 月營收創新高，股價逼近前高。1802 台玻 1 月營收年增 41%，股價守穩年線。工具機 1 月營收報喜，6609 瀧澤科進軍東協，1 月營收創同期新高，股價走強，2049 上銀連續 11 個月營收創下歷史新高， 1590 亞德客 - KY 1 月營收年增 75%，股價強勢整理。

3. 金融股 2887 台新金布局區塊鏈技術，1 月稅後淨利年增三成，股價揚升，2888 新光金 1 月獲利突破百億，外資持股增加，股價創波段新高。