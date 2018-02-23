【港股午評】港股升幅更全面 更健康

外圍股市反彈，港股亦借勢回升，並一度力迫31400點。以為大市今日可以挑戰31500點？結果連31400點也無法升穿，掉頭回落，反映出大市要重上31500點，並非易事。不過投資者對往後大市表現又無需要看得太淡，反而可以看高一線。何解？因為今早大市表現升勢其實是相當全面，而非靠個別一﹑兩隻重磅股而推高大市，可以說今日大市走勢更加健康。所以投資者無需要對後市走勢過分擔憂。

恆生指數中午收市報31226點，升260點；國企指數中午收市報12697點，升169點，成交額為591.81億元。

今早恆指成份股中，只有5隻是逆市下跌，反映出今日大市升勢是相當全面。過往大市上揚，與個別重磅股抽升有關，相比下這種單靠重磅股拉升的市況，並非太健康，因為市況而受到扭曲。今早較弱勢股為消費及食品股，其中蒙牛乳業(02319-HK)跌幅達0.9%。由於消費食品股在日前表現突出，並且在昨日逆市高開，所以今早出現回吐並非是不尋常。所以投資者無需過分恐慌，惟有關股份日前表現實在太強勢，所以可待相關股份股價回落時才再出手。

至於今早表現最佳的股份非內房股莫屬，碧桂園(02007-HK)及華潤置地(01109-HK)乃是今早表現最佳的兩隻藍籌股。內房股強勢可否持續，仍要視乎3月份物業銷售情況，今日率先強勢，是否與投資者憧憬下月內地銷售有理想表現？不知道，因為這是下月才發生的事，誰又可以作出預測。若投資者看好內房股，建議先稍等一會才考慮。

銀行股今早表現不俗，恆生銀行(00011-HK)創下歷來新高，日前已有市場人士預期恆生股價可破200元，看看何時可以達標。中銀香港(02388-HK)及東亞銀行(00023-HK)均隨大市上揚，可是東亞在公布業績未見有大行全面力撐。

水泥股今早普遍上揚，金隅股份(601992-CN)(00992-HK)H股升4.6%，並且連續兩日跑贏同業。難道與內地新區建設有關？

2018年2月23日中午12時35分

文﹕張偉倫

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