WTO裁定韓國禁運日本水產品違反規則，韓國將提起上訴

【財訊快報／劉敏夫】韓聯社報導指出，世界貿易組織 (WTO) 週四 (22 日) 對韓日有關水產品進口的爭端作出裁決，裁定韓國禁運日本水產品違背規則。對此裁定結果，韓國政府提出異議，並將於法定上訴期內提起上訴。2011 年日本大地震導致福島核洩漏事故後，韓國全面禁止從日本福島附近 8 個縣進口水產品，但日本政府 2015 年 5 月向世貿組織申訴，主張韓國水產品進口禁令違反世貿規則。



世貿組織表示，雖然韓國採取的上述措施得當，但長期維持進口禁令有違世貿組織相關協定。世貿組織認定，韓國全面禁止進口日本福島周邊 8 縣的水產品違反了世貿組織《實施衛生與植物衛生措施協定》(簡稱 SPS 協定)。



根據 SPS 協定，在沒有任何科學證據的情況下，不得以保護食品安全為由禁止進口，世貿組織有權廢除當事國的相關措施。世貿組織還認為，除了進口禁令外，韓方 2011 年和 2013 年要求日方提交檢測結果也違反了 SPS 相關規定。



韓國政府表示，世貿組織認為韓國政府的進口禁令缺乏公正性和透明性，但韓方認為，相關措施沒有違反世貿規則，因此對裁決提出異議並將提起上訴。



韓日雙方可在 60 天內向世貿組織提起上訴，最終裁決將於今年下半年或明年出爐，因此韓方不必立即廢除進口禁令。



韓國政府強調稱，最終裁決結果出爐前，韓方將繼續維持禁運措施，還將為上訴做好充足準備，同時加強針對進口食品的安全監管工作，全力阻止核輻射地區食品進口。



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