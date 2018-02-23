大麥克金卡神秘現身？網友紛紛敲碗想要

是誰那麼幸運，可以拿到全球獨一無二的大麥克金卡，而且還可以免費吃 50 個漢堡？這則 po 文在 PTT 貼出後讓鄉民超羨慕，直呼：「好想要！」紛紛敲碗詢問該如何獲得，本以為可能只是網友 KUSO，但在記者求證麥當勞後，還真有其卡！原來這是今年適逢大麥克問世 50 週年所推出的「大麥克金卡」。台灣麥當勞表示，為了感謝該名同學對大麥克的熱愛，才秘密發了這張金卡給他，之後也會開始尋找熱血大麥克鐵粉。

麥當勞到底有沒有傳說中的金卡？日前也有網友在 PTT 發文自稱是麥當勞的忠實粉絲，詢問該如何獲得傳說中的超級 VIP 金卡，引發鄉民一連串的回覆與討論，大家紛紛搶著說自己才是鐵粉，更要原 po 別傻了，那是要有特殊身分的人，像是股神巴菲特或是比爾蓋茲等級才能擁有的，甚至有網友回覆「麥當勞金卡就像鬼一樣，很多人聽過，但沒有人見過。」



▲日前也有網友在 PTT 發文自稱是麥當勞的忠實粉絲，詢問該如何獲得傳說中的超級 VIP 金卡。（圖／翻攝自 PTT）

原本網友已經死心，但是日前有網友卻在 PTT 貼出一張大麥克金卡，信誓旦旦表明自己擁有金卡，還將印有自己英文名字的卡片 po 上網，以昭公信，甚至還笑說當初接到麥當勞電話說要送他一張金卡時，以為是詐騙，再度引發鄉民一陣熱議，紛紛詢問該如何獲得。



▲網友在 PTT 貼出一張大麥克金卡，引發鄉民熱議。（圖／翻攝自 PTT）

對此，記者求證麥當勞後，台灣麥當勞表示，今年適逢全球大麥克 50 週年，特別推出台灣獨有的「大麥克金卡」，目前擁有這張金卡的蘇同學不但是全台第一人，還請他免費吃 50 個大麥克，藉此肯定蘇同學對大麥克的熱愛，接下來也會繼續尋找熱愛大麥克的鐵粉們。



▲大麥克是麥當勞熱賣的產品，還記得口訣「雙層純牛肉，獨特醬料加生菜，吉事洋蔥酸黃瓜，芝麻麵包蓋上去，好吃過癮麥香堡」。（圖／翻攝自網路）

不過，到底這位蘇同學有什麼特別之處，可以讓麥當勞認證是大麥克的鐵粉呢？原來他不但每週至少要吃一次大麥克才滿足，更是 5 年前麥當勞推出「麥克瘋」優惠活動時，在櫃台前賣力唱跳卻遭店員潑冷水回應：「同學不好意思，活動已經結束囉！」的主角，該段糗事被同學 po 上網後，短短的 17 秒影片，累計觀看次數超過到 240 萬次，更登上 2013 年台灣 Youtube 年度最潮 Top10 影片之一，他也從此被同學取了「大麥克」的外號，也難怪麥當勞肯定他對大麥克的忠誠，發給他一張實至名歸的「大麥克金卡」！



▲5 年前麥當勞推出「麥克瘋」優惠活動時，該段糗事被同學 po 上網後，登上 2013 年台灣 Youtube 年度最潮 Top10 影片。（圖／翻攝自攝 YouTube）

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