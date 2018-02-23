推動資安方案經濟部多管齊下盼帶動產業成長

有鑑於近年來國際上資安事件頻傳，對政府、企業和民眾都造成危害，資安防護已成為台灣經濟發展甚至是經濟轉型的必要基礎，經濟部工業局遵循國家資通安全方案，整合各部門業務能量，對應產業發展瓶頸，分別從人才培育、資安產業標準、資安實測場域推動、國際競賽及交流連結等面向規畫相關推動作法，帶動國內資安產業成長。

資安威脅無所不在，國際上資安事件頻傳，破壞手法層出不窮，駭客利用各種漏洞滲透與破壞的犯罪手法複雜多變，台灣近年也陸續發生新型態的資安攻擊事件，像是 2016 年 7 月第一銀行 ATM 因內網遭入侵被盜領、2017 年 Wannacry 勒索事件危害，有鑒於「資安即國安」已成為政府推動的施政重點之一，行政院資通安全處頒布「國家資通安全方案 (106 至 109 年)」。

工業局表示，台灣資安產業長期以中小型企業為主，自主研發能量不足，以致於國內重點內需市場如金融、高科技及大型機構，多偏好進口資安產品，加上國內欠缺實測和攻防場域，亦無資安產業標準，不但造成台灣資安產品競爭力與成熟度不足，難以進入國際市場，更讓優秀人才覺得產業沒有發展性，從業意願低落。

工業局指出，他們整合各部門業務能量，對應產業發展瓶頸，分別從人才培育、資安產業標準、資安實測場域推動、國際競賽及交流連結等面向，規畫相關推動作法，像是舉辦在職專班、資安專才、關鍵基礎設施及國防在職培訓縮小產業用人缺口，經濟部已完成行動 APP 基本資安規範，目前已成為國發會與金管會對政府部門和銀行業者發布的 APP 的檢測基準。

此外，經濟部也將在今年挑選利基場域，提供產品資安防護能力實測，目前重點為 5+2 產業創新政策對象優先推動，並推動開放關鍵基礎設施場域，協助廠商累積產品與技術研發經驗。工業局強調，資安防護已成為台灣經濟發展甚至是經濟轉型的必要基礎，他們未來仍將持續精進資安產業推動作法，帶動國內資安產業成長。

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