南韓全面禁止日本8縣水產進口 WTO裁定違反貿易協議

南韓近年來以福島事故為由，禁止進口日本福島等 8 縣的水產品，日本因此一狀告上 WTO(世界貿易組織)。WTO 周四宣布，相關措施為「不合理的歧視」，建議解除日產食品的追加檢查要求，以符合 WTO 規定。

WTO 專家小組認為，南韓最初的措施合理，但是一直延續禁令，違反 WTO 食品衛生檢驗與動植物檢疫措施 (SPS) 協定。

據《路透》報導，南韓政府周五表示，將對裁決提起上訴，並且繼續實施禁令。日本漁業廳及外交部則發布聲明，對這裁決表示歡迎，並希望南韓解除禁令。

南韓在 2011 年日本「311」地震之後，以擔心放射性污染為由，禁止了福島等 8 縣的部分水產進口。到 2013 年 9 月之後擴大禁令範圍，將禁止對象擴及 8 縣的全部水產品。

《日本時報》報導，根據農業部門數據，截至 2016 年 12 月，已經有 21 個國家取消了因福島危機對日本的禁令，仍有中國大陸、美國及香港等 10 個國家或地區仍存在進口限制。

日本指出，南韓的措施較其他國家更嚴格，而且並非基於科學依據，因此 2015 年 8 月提請 WTO 仲裁。去年 10 月，WTO 專家小組已經先向日韓通報其初步結論。

在南韓的禁令中還包括，所有來自日本的食物，一旦被南韓自主檢查中發現微量銫和碘時，也要出口商提出其他放射性物質的檢查證明。專家組報告認為這形成了貿易壁壘。