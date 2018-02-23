川普讚揚全國步槍協會 並呼籲給帶槍上課的教師發獎金

在高調支持全國步槍協會數小時之後，美國總統川普表態支持一項有爭議提案，呼籲給帶槍上課的教師發獎金，以遏制校園槍擊案。

州和地方官員周四在白宮開會討論學校安全問題，川普對他們講話稱，「你不能雇用足夠的保安人員」，老師可以攜帶隱藏的武器，「沒有人知道他們是誰」。他說，教師們會通過「嚴格的培訓」，並可能獲得「一點獎金」。

一周前，佛羅里達州一所高中發生槍擊案，導致 17 人死亡。面對公眾要求採取行動的呼聲，總統和國會現在焦頭爛額，因為持槍權利支持者在共和黨內占主流，而共和黨控制著白宮和參眾兩院。

全國步槍協會一直是反對控槍的實力派政治團體之一，就在其主席 Wayne LaPierre 即將在保守黨政治行動會議登台之前幾分鐘，他們收到了川普的盛贊。LaPierre 在講話中指責學校官員、當地執法部門和聯邦調查局未能防止學校槍擊事件。

川普的這番表態，與他前一天動容會見近期校園槍擊案受影響的學生和家長形成鮮明對比。周四早些時候，在發表推文贊美全國步槍協會之前，川普邁出了他在控槍問題上迄今為止走得最遠的一步，表示他會推動更嚴格的背景檢查，進行心理健康篩查，將購槍者最低年齡提高到 21 歲，並終止銷售撞火槍托。

川普還向出席白宮會議的地方官員建議，學校要加固設施以抵禦步槍射擊。但他反對強制進行活躍槍手演習 —— 這已經變得越來越普遍 —— 他認為針對可能暴力事件的演練會讓學生感到不安。

「老實說，活躍槍手演習是一件非常消極的事情，」川普說，「我寧願有一所堅不可摧的學校。」他補充說，他不希望自己的兒子被告知他正將經歷一次活躍槍手演習。「我認為這對孩子來說很不好。」

新聞來源：彭博資訊