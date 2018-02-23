巴菲特波克夏股東會前瞻：就看這「兩大看點」

波克夏 (BRK.A-US) 董事長兼執行長巴菲特 Warren Buffett 將於週六 (24 日) 發表年度股東信函，而當中將有 2 大重點需投資人注意。

據了解，波克夏 50 年來股東每年定期會收到巴菲特的年度信函，內容大多落在公司營運、對於市場的看法及見解。波克夏官網上可供投資人參考自 1977 年以來的年度信函。

Strategic Wealth Partner 資產管理執行長兼總監的 Mark Tepper 提道，今年信函兩大重點為 87 歲的巴菲特繼承人事宜，及波克夏手中 1000 億美元未投資現金的如何處置。

報導指出，於上個月提升至副主席位階的 56 歲非保險部門總監 Gregory Abel，及 66 歲保險部門總監 Ajit Jain 都有望繼承巴菲特。然而，如有年齡上的考量，投資總監 Todd Combs (47 歲) 及 Ted Weschler (55 歲) 也將同樣納入繼承的考量。

巴菲特的兒子 Howard Buffett 將繼承非執行董事長一職。

波克夏在巴菲特的操盤期間內，從未付出過股利，因投資人相信、且願意巴菲特充分利用手上盈餘，去執行投資與收購。

但目前市場分析，由於現在並未有明顯標的能夠吸引巴菲特出手，巴菲特短期內應不會對 1000 億美元的現金有太多動作。

波克夏 A 股週四 (22 日) 收盤股價下跌 0.04% 來到每股 301,404 美元。