蘋果Apple Watch帶隊 智慧手錶銷售終於要起飛

經過多年發展之後，智慧手錶似乎終於在銷售上有所突破。根據研究機構 CCS Insight 報告，這主要得益於 Apple Watch 的成功，以及便宜的亞洲製設備，而 Google 的 Android Wear 未繳出成績，近期也少有發展。

據《Fortune》報導，CCS 指出，今年智慧手錶的銷量將達 7100 萬支，並可望在未來幾年穩定成長，到 2020 年達到 1.4 億支銷量。蘋果去年共銷售約 1600 萬支智慧手錶，今年有望達 2400 萬支，相當於瑞士鐘錶產業全年產量。

CCS 表示，有鑑於蘋果近 3 年的發展，傳統錶業緊盯著蘋果的成長並不令人驚訝。另一方面，Google 似乎失去推展 Android Wear 的動力，其注意力主要放在 Pixel 智慧手機及 Google Home 產品。

運行 Android Wear 的智慧手錶，包括 Fossil、Guess、Movado 及 TAG Heuer 推出的時尚智慧手錶，去年累計銷售近 500 萬支，今年預料也不會多於 600 萬支。

Fitbit 已經見到基於健身的追蹤裝置需求下滑，轉而推出智慧手錶 Ionic，不過 CCS 研究主管 Ben Wood 認為，這類裝置還要添加更多功能，才能跟上蘋果的步伐。

另一方面，可穿戴裝置還包括愈來愈多的智慧及無線耳機，可以向數位裝置連結或發出指令。最新報導也指出，蘋果有意強化 AirPods 設備，加快這款耳機的升級頻率。