亞馬遜、伯克希爾、摩根大通聯手殺入醫保領域 美國醫保股聞風大跌

摘要：這家由科技巨頭、保險巨頭和銀行巨頭聯手設立的醫保公司具有保護傘性質，旨在應對醫保成本飆升和複雜的醫保系統。

亞馬遜、波克夏海瑟威與摩根大通將在美國合作設立一家醫保公司。消息公布後，在美國上市的醫療保健類股票紛紛下跌。

周二，亞馬遜（Amazon）、伯克希爾 · 哈撒韋（Berkshire Hathaway）、摩根大通（JPMorgan Chase）發布聯合聲明，計劃成立一家具有保護傘性質的獨立醫保公司，旨在為各自的雇員及家屬提供價格合理、透明的高品質醫療保健服務。

三家巨頭在聯合聲明中稱，意圖設立的新企業最初將專注於提供技術解決方案，簡化醫保系統，是一個「沒有盈利激勵」的醫保企業。他們希望每一家公司都能為解決這個問題帶來必要的規模和資源。

伯克希爾首席執行官巴菲特（Warren Buffett）在聲明中表示：

醫療保險法案導致醫保成本飆升，它就像是一條飢餓的絛蟲，有害於美國經濟。我們對此並沒有解決方案。但我們不認為這是難以避免的。相反，我們贊同這樣一種信念，即把我們的集體資源給到國家最優秀的人才，解決他們的後顧之憂，對抗醫療成本的攀升，同時提高病人的滿意度和醫療服務效果。

亞馬遜首席執行官貝佐斯（Jeff Bezos）在聲明中表示：「現行的美國醫保體系非常複雜，我們接受這個挑戰。」

摩根大通首席執行官 Jamie Dimon 在聲明中稱：「我們這三家公司都擁有非凡的資源，我們的目標是創造出能夠讓美國雇員和他們的家人，甚至可能是所有美國人都受益的醫保解決方案。」

他們將在恰當的時候公布長期管理團隊、總部所在地和主要的營運細節。

進入新的一年，美國成百上千種藥品都漲價了。儘管絕大多數藥品調價幅度不到 10%，但遠遠超過 2.2% 的美國通膨率。很多藥品都是藥房貨架上的常用藥，或者暢銷藥。

英國《金融時報》曾報導，美國最大獨立製藥商輝瑞（Pfizer）將其生產的 148 種藥品價格提高了 6%-13.5% 不等，平均提價幅度在 8.8%。漲價名單中就包括瑞輝最為知名的藥物偉哥（Viagra），以及治療神經疼痛的 Lyrica。

投行 Jefferies 稱，艾爾建（Allergan）、葛蘭史素克（GlaxoSmithKline）等大型製藥公司都從 1 月 1 日起上調了很多藥品的價格。比如，艾爾建將治療阿爾茨海默症（俗稱老年痴呆症）的關鍵藥物 Namenda XR 的 18 個品類價格全線上調 9.5%。

Hikma 公司甚至將其生產的嗎啡（morphine）價格大幅上調了 75% 至 90% 不等，一盒嗎啡的價格平均從 30 美元漲到了 58 美元。

在上述消息公布後，亞馬遜、伯克希爾和摩根大通股價在盤前交易時段變動幅度較小。相比之下，醫療保健股紛紛大幅下挫。CVS 和 UnitedHealth 股價均在盤前一度大跌 7% 左右，ExpressScripts 股價一度跌近 5%。

『新聞來源／華爾街見聞』