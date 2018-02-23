今年究竟升息幾次？Fed官員說法大彙整

週三公布的美國聯準會 1 月 30 至 31 日的會議記錄顯示，官員認為通膨不會飆升但會繼續上升，在經濟狀況良好下，今年可能會「多於 3 次」的升息，根據 CME 的 FedWatch ，華爾街認為有 30% 機率出現 4 次升息，首次升息將出現在 3 月 (高盛預估機率達 95%)。

爾後，Fed 各官員陸續發表談話，以下摘要各官員立場：

2018 無投票權官員

費城 Fed 總裁 Patrick Harker 週三認為今年應該最適合升息兩次就好，但是如果有必要增加升息，他也持開放態度，因為經濟數據是變動性數據，無法準確預測到未來大事。

達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan 週四強調，股市震盪，不影響他的立場，因為這是健康回檔，沒有對金融環境或經濟基本面產生影響，「Fed 今年很可能升息 3 次」。

Fed 聖路易分行總裁 James Bullard 週四表示，Fed 應小心謹慎，升息腳步別太快，否則恐使經濟放緩，唯有在通膨達標，並預期將進一步承壓時，Fed 的態度，才需要從被動轉為積極。

2018 有投票權官員

克里夫蘭 Fed 分行主席 Loretta Mester 之前也表示，失業率可在 2018 年底降至 4% 以下；至於 2% 的通膨目標，將在 1 到 2 年內達標，若經濟情勢如上述預估，2018、2019 年可望各升息 3 至 4 次。

Fed 新任副主席 Randall Quarles 週四表示，近來的通貨膨脹數據偏低，不達目標，無須太過擔憂，Fed 還是應當逐步升息。