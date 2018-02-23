◆盤勢分析

1. 美國股市受到 FED 部分官員發表通膨升溫預期言論與生技表現不佳影響，周四美股窄幅波動，四大指數漲跌不一，幅度介於 - 0.25%~+0.66%。其中，與台股高度相關的特斯拉上漲 3.86%，而科技股 AMD 收漲 1.02%、Apple 上揚 0.84%、台積電 ADR 下跌 1.17%。

2. 受到周三美股四大指數尾盤急殺的影響，晨間亞股普遍走弱，僅有陸股新春開紅盤逆勢走揚。台股在周三大漲之後，周四早盤小幅低開，隨即便在 10650 附近窄幅震盪，尾盤因 2330 台積電等部分權值股走弱，台股跌幅略為擴大。終場台股下跌 52.06 點，跌幅 0.49%，收在 10,662.38 點，半年線得而復失，成交金額縮至 1,204.77 億元；OTC 指數收盤上漲 0.4%，則守穩半年線。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：

台股目前短天期均線下彎且呈現空頭排列，上方反壓仍重。

(2) 量能：

周四量縮整理，靜待量能增溫。

(3) 技術指標：

周 KD 與 MACD 高檔向下，短、中期形成整理的格局，但短線 9 日 KD 與日 MACD 低檔回升。

(4) 法人籌碼：

三大法人合計 - 54.75 億元；外資 - 59.5 億元、投信 - 0.04 億元、自營 + 4.80 億元。

4. 電子類股

(1) 顯示卡：

由於區塊鍊需求增溫與虛擬貨幣推波助瀾，二線廠商 6150 撼訊、2425 承啟、2465 麗臺，股價再創波段新高，但一線大廠漲多休息，呈現族群內輪動格局。

(2) 被動元件：

2456 奇力新因為子公司旺詮厚膜電阻供不應求，暫時停止接單，股價周四震盪走高；帶動同集團的 3068 美磊上漲超過 5%。

(3) 工具機、設備：

檢測設備大廠 3030 德律宣布配發 3 元現金股息，股價強勢漲跌。此外，受惠於全球自動化需求，1597 直得股價再創波段新高；2049 上銀、1590 亞德客 - KY 重新站回指數大幅修正前的高檔價位。

5. 非電子類股

(1) 金融股：

美國景氣增溫，升息腳步加快，啟動全球升息循環，金融板塊普遍抗跌。其中，2888 新光金多角化經營、5871 中租 - KY 元月獲利創新高，股價周四表現最亮麗。

(2) 特化：

受惠美股特斯拉股價止跌回穩，加上中國新能源汽車補貼政策落地，4739 康普、4721 美琪瑪、1723 中碳、1262 綠悅 - KY 股價表現強勢。此外，4725 信昌化因市場預期將進入旺季，股價上攻至漲停。

6. 投資建議：

台股跌深後初見止跌回穩，但目前國際股市震盪幅度仍大，預期指數極短線將於半年線與年線間震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的中、大型個股為主，高出低進來回區間操作。

7. 重點訊息：

(1) 被動元件龍頭國巨去年第 4 季展現強勁爆發力，毛利率飆到 43.7％、年增 19 個百分點，締造台灣被動元件史上黃金紀錄，EPS 達 8.62 元，單季的獲利就超越去年上半年。累計 2017 年全年稅後純益 66.56 億元，較前年飆升 68％，亦改寫新高數字，國巨去年 EPS 達 18.99 元。國巨也通過配發 17 元股利，含現金股利 15 元、股票股利 2 元，現金殖利率達 4.6％。展望今年，MLCC 以及晶片電阻仍舊供不應求，國巨的安全庫存水位都低於 45 天，市場預估國巨的獲利落在 109～120 億元，將成為台灣第一家挑戰百億獲利的被動元件大廠。

(2)PLATTS 報導，油價與庫存低檔撐腰，遠東區五大泛用樹脂現貨報價年後開盤行情走堅。受制農曆年假影響，塑化報價交投氛圍趨緩，年假期間 PE、PP 現貨報價小跌 10～20 美元，惟 PVC 因供需緊俏，3 月外銷報價喊漲氛圍催化下，年假期間現貨報價反倒出現逆勢攀揚 10 美元狀態，ABS、PS 也不受假期影響，價格力守平盤。

(3) 由於 2 月以來國際鐵礦砂和焦煤雙漲，其中鐵礦砂上揚 6.9%，焦煤 8.4%，帶動熱軋報價微漲 0.8%，收每噸 4,126 元人民幣。儘管目前庫存水位拉升，但仍遠低於去年同期水準，因此法人預期，春節後在補庫存需求升溫下，加上冬季限產與焦煤價格上漲等因素，將有利於後市整體鋼價的走勢表現。