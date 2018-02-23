〈MWC展將登場〉8大展廳逾2300家廠商參展 四大領域是吸睛亮點

2018 世界行動通訊大會 (Mobile World Congress，MWC)2 月 26 日至 3 月 1 日將在西班牙巴賽隆納登場，今年以「創造更美好的未來」為主題，吸引全球 208 個國家、超過 2300 家廠商參展，8 大展館各有主題，預計將有 10.8 萬名來自行動產業相關領域的專業人士參加，會場吸睛亮點首推 AI、5G、IOT、VR／AR 等。

農曆年後首場全球科技業盛事 MWC 將登場，吸引手機、電信、網通等業者展示最前瞻技術及設備、產品與服務，今年 MWC 同樣是熱鬧非凡，全球大廠齊聚。

參展廠商包括 AT&T、德國電信 (Deutsche Telekom)、愛立信、NTT DOCOMO、卡達電信 (Ooredoo) 、SK 電訊 (SK Telecom)、西班牙電信 (Telefónica)、Facebook、Google、宏達電 (2498-TW)、三星、華為、英特爾、聯想、LG、梅賽德斯賓士、微軟、諾基亞解決方案、高通 (Qualcomm Incorporated) 、Verizon、Vodafone 等大廠都來參展。

另外，MWC 還有國家和地區展區，在經濟部工業局支持下，經濟部通訊產業發展推動小組與工研院、資策會、中華電 (2412-TW) 等 12 家法人及廠商共同組成台灣館參展 MWC，展出主題鎖定 5G、AI、IoT、AR/VR，要讓世界看見台灣的實力；另外，外貿協會則是帶領 13 家台灣新創團隊在新創媒合展區 4 Years From Now 展出。

今年 MWC 設有 8 大展館和展區，包括超過 200 家應用特定參展商的 App Planet 展會；來自全球 30 多個國家的服務和解決方案的國家館；展示變革性材料如何影響移動行業的石墨亭；了解移動連接產品將如何豐富我們全球城市的生活和工作環境的 GSMA 創新城市；承載 GSMA 許多計劃，包括移動商務，互聯生活，移動促進發展等的 GSMA 展區。

物聯網區可以見證未來技術將如何相互溝通；NEXTech Hall 8.0 將展出當紅的 VR / AR、機器人、無人駕駛飛機、人工智能 (AI) 等，將全部集結在 NEXTech Hall 8.0 展出；可穿戴式展區則是可以了解市場上最新、最有趣、有時甚至可以拯救生命的可穿戴設備。

今年 MWC 的會議主題將探討 5G 和下一代網路演進、消費物聯網、數位內容和娛樂、第四次工業革命、隱私和安全及永續發展等。

從參展廠商所釋出來的消息，及會議、主題演講所探討的內容，外界預期，今年的 MWC，除了非蘋陣營智慧手機大競豔，展場亮點將鎖定在 AI、5G、物聯網及車聯網應用，還有 VR/AR 等，隨著 5G 商業化時程逼近，5G 應用場域、物聯網商品、搭配 AI 的各項發展產品都將是今年的吸睛焦點。