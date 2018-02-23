〈亞馬遜擴無人商店〉光學元件廠先進光、揚明光打先鋒

無人商店的概念正夯，據外媒報導，亞馬遜 (Amazon) 計畫在今年新開 6 家採用「Amazon Go」購物技術的便利商店，而在台灣的光學元件業界則有先進光電 (3362-TW) 參與亞馬遜的此一技術開發案；而揚明光學 (3504-TW) 在此一方面的應用也開發多時，並已和北美的連鎖零售業合作進入單店實地測試階段。

由於無人商店的應用的「Amazon Go」購物技術，運用包括光學元件的感知、3D 感測及深度學習的演算法，先進光電總經理高維亞指出，基本上的此一技術應用的光學鏡頭在於生物辨識的功能，即使用 RGG IR 的技術，透過感知及背後強大的演算法支持整套技術的運作。

先進光電在生物辨識的鏡頭開發時間極早，而與美國亞馬遜的合作開發，也長 2-3 年的時間，從智慧音箱 ECHO 到無人商店「Amazon Go」購物技術均有參與。

高維亞指出，「Amazon Go」購物技術應用在無人商店提供便利的購物、自動扣款服務，估計每一商店內所需的鏡頭在數百顆以上，但目前亞馬遜方面則持續在生物辨識、感知及演算法進行優化，但目前並無法得知何時會大量在市場使用。

另外，揚明光學在光學元件應用在智慧家居、無人商店貨架的使用也開發多時，並已和北美的連鎖零售業合作進入單店實地測試階段。

揚明光學總經理徐誌鴻在日前法說會指出，該公司的微投影模組應用於智能居家設備比重明顯在成長，同時，該公司出貨於 3D 感測鏡頭的進度上，上半年已有 1 支鏡頭訂單，下半年將開發另 1 支鏡頭，同時，在該公司 3D 感測鏡頭的應用上，上半年出貨以企業用設備為主，下半年將進入消費電子產品的領域。

而統一 (1216-TW) 旗下國內超商龍頭統一超商 (2912-TW) 在針對無人商店的開發也在努力中，統一超並在台北市總部一樓開出無人商店的實驗店，但目前並不對外開放。

美國「Amazon Go」透過電腦視覺、深度學習程式碼以及感測器融合等自駕車等級技術就能即時將消費者取走的東西記錄到虛擬購物車當中。假設消費者改變心意將東西放回架上、購物紀錄也能馬上取消。一旦走出店外，亞馬遜立刻就會透過手機發出帳單明細。換言之，消費者不用排隊等候結帳。