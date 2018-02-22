〈MWC登場〉攻電競 威剛首度參展 攜手XPG展出解決方案

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 除在記憶體領域穩步發展外，積極布局電競、工控、車用電子、AI 機器人等領域，預計都將在今年下半年陸續發酵，今 (22) 日宣布將首次參展 2018 世界行動通訊大會 (Mobile World Congress，MWC)，攜手 XPG 展出全方位手持裝置解決方案。

威剛指出，威剛將同時推出 3 款最新款行動電源，內含高度儲存電量、更加輕巧好攜帶，提供在容量、重量、外觀等多樣性選擇；XPG 則是強打 EMIX I30 入耳式電競耳機，這次展出，將行動電源和入耳式電競耳機做一個突破性的小巧簡潔包裝，即刻提供手遊玩家絕對便利性。

除了參展 MWC 之外，威剛表示，也將參展 2 月 27 日至 3 月 1 日在德國紐倫堡舉辦的嵌入式電子與工業電腦應用展「Embedded World」，將展出一系列採用 3D 快閃記憶體的儲存產品、效能超群的 PCIe SSD，及新一代 DDR4 2666 記憶體模組。

威剛表示，作為工業嵌入式產品領導廠商，產品具高效能、耐寬溫、穩定持久的特性，除可滿足工控與企業客戶的需求，也適用 AI、AR、VR、電競等應用，將在展場展示多款裝置，包括嵌入式產品、智慧車載、工業電腦、伺服器專用主機板、IoT 匝道器、博奕機等。

威剛自結去年 12 月營業虧損 1477.9 萬元，自結去年 12 月稅前虧損 1.01 億元；自結去年合併營業利益 19.63 億元，稅前盈餘 23.15 億元，以加權平均流通在外股數 21.63 億元計算，每股稅前盈餘 10.7 元；截至去年底自結流動比率 147.23%，自結速動比率 74.04%，自結負債比率 65.46%。

威剛去年第 4 季合併營收 82.28 億元，季增 0.84%，為全年單季高點，累計去年全年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高；威剛去年累計前 3 季稅後純益 18.45 億元，年增 2.29 倍，每股純益 8.49 元。