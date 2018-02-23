〈亞馬遜擴無人商店〉新零售需求崛起 元太、晶宏等概念股受惠

亞馬遜 (Amazon) 無人商店「Amazon Go」引發全球高度關注，包括中國及美國市場都可望掀起新零售風潮，積極布局電子紙貨架標籤的元太 (8069-TW)、及其轉投資的電子標籤貨架驅動 IC 廠晶宏 (3141-TW)、還有 IC 設計廠鈺創 （5351-TW）以 3D 感測平台方案打進無人商店供應鏈，都可望受惠無人商店崛起的商機。

亞馬遜 Amazon Go 無人商店正式對外營業，今日再傳今年將新 6 家店的消息，台灣也有統一超 (2912-TW) 正式公開全台第一間無人商店，中國也掀起新零售風潮，包括阿里巴巴投資的盒馬鮮生、京東投資的永輝超市等，都導入電子紙貨架標籤應用，無人商店的崛起，預料將帶動一波新零售的變革與商機。

無人商店有助克服人力成本提高的問題，在中國、美國等國發展潛力看好，根據研調機構統計指出，去年無人零售商店交易額約 389.4 億元人民幣，未來 5 年將可快速成長，預估 2020 年成長率可達 281.3%，2022 年市場交易額超過 1.8 兆元人民幣。

無人商店需整合人工智慧 (AI)、無線射頻標籤 (RFID)、電子貨架標籤 (ESL)、智慧倉儲、生物辨識等相關的技術，其中尤以電子貨架標籤及 RFID 最為關鍵，元太電子紙貨架標籤吸引亞馬遜關注之外，也打入阿里巴巴的無人商店，目前居全球市占冠軍，去年出貨年增 2-3 成。

元太指出，電子紙在新零售領域的應用分成兩部分，包括電子紙貨架標籤及電子紙廣告看板，目前在電子紙貨架標籤共有 2.9 吋、5.65 吋、13.3 吋等 3 種尺寸，產色部分則有黑白、黑白紅、黑白黃，3 種顏色搭配。

元太表示，E Ink Spectra 三色電子紙顯示器，有黑白紅及黑白黃三色的組合，為零售業者在運用電子紙貨架標籤推廣商品、及行銷活動上提供更多元的選擇，不論在呈現企業識別標誌及重要資訊上，例如商品的促銷與推廣，都能吸引消費者的目光。

電子貨架標籤可望受到無人商店的帶動進一步成長，未來商機看俏，晶宏為電子標籤貨架驅動 IC 廠，據指出，目前客戶包括沃爾瑪、SES 等零售通路，去年電子貨價標籤 (ESL) 出貨約 1750-1800 萬顆，受惠於美國及中國兩大市場的成長，今年出貨有機會進一步成長。

鈺創 3D-MAMEC(多眼深度量測擷取) 次系統，可以同時進行多人的人臉辨識，適用在無人商店，目前已卡位進入無人商店供應鏈，法人看好也能同步搭上這一波無人商店熱潮。