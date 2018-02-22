近5成企業曾遭遇經濟犯罪 創歷史新高 這4種犯罪方式最常見

根據資誠今 (22) 日發布《2018 年全球經濟犯罪調查報告》顯示，過去兩年來，49% 的全球企業曾經遭遇經濟犯罪事件，不僅較 2016 年調查增加 13%，更創下歷史新高，其中最常見的犯罪方式依序為挪用資產、網路犯罪、消費者詐欺以及不當的商業行為等。

根據調查，大多數破壞性經濟犯罪的損失達 100 萬美元，其中有 1 成損失高達 100 萬美元到 5000 萬美元之間，而網絡犯罪將是未來 24 個月對企業最具破壞性的經濟犯罪行為，超過 4 成企業至少花費了網路犯罪損失的兩倍，來進行調查和其他干預措施。

此外，調查也顯示，網路犯罪比率最高的國家依序為愛爾蘭 (39%)、比利時 (38%)、南韓 (31%)、加拿大 (29%)、英國 (25%) 和美國 (22%)；消費者信用卡及財務詐欺較高的地區依序為非洲 (36%)、東歐 (36%) 和北美 (32%)。

值得一提的是，經濟犯罪中，企業內部人士犯下的經濟犯罪比例增加，從 2016 年的 46%，增加到 2018 年的 52%；高階主管犯罪比例也有所上升，從 2016 年的 16%，增加到 2018 年的 24%。

資誠聯合會計師事務所會計師劉國佑表示，儘管全球企業理解經濟犯罪可能帶來的嚴重後果，但僅有半數 (51%) 企業在過去兩年，沒有或不知道是否經歷過經濟犯罪行為。

劉國佑表示，多數的經濟犯罪者和企業的關係是亦敵亦友，包括代理商、共享服務提供者、供應商和客戶等，經濟犯罪者的目標更具戰略性，而且方法更複雜，因此，建議台灣企業除了在相關預防與偵測措施善用新技術外，企業應包含有效的吹哨及舉報機制，以利舞弊與其他不當行為發生時，能被及時揭發。