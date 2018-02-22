產品組合轉佳加處分資產 凱美去年EPS 2.23元創新高

國巨 (2327-TW) 集團旗下鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 公布去年財報，受惠於產品組合調整以及處分台灣雲林土地利益，全年每股稅後純益衝過 2 元大關，來到 2.23 元，創下歷史新高。

凱美去年營收 12.88 億元，年減 14%；營業毛利 2.62 億元，年增 2.3%，毛利率 20.3%，年增 3.3 個百分點，營業利益 0.94 億元，年增 4700%，稅前盈餘 3.42 億元，較 2016 年的虧損 0.69 億元虧轉盈，稅後純益 2.99 億元，也優於 2016 年的虧損 1.62 億元，每股稅後純益 2.23 元。

展望今年，由於凱美董事會在去年 4 月宣布，處分中國子公司杰美康電子 (深圳)100% 股權給深圳中君泰資產管理公司，交易總金額人民幣 7.1 億元 (約新台幣 31.5 億元)，估計處分利益人民幣 6.88 億元 (約新台幣 30.5 億元)，預計將貢獻每股純益約 22.6 元。

至於鋁質電容本業部分，法人預期，由於同屬國巨集團的智寶 (2375-TW) 已經在 1 月先行宣布調漲鋁質電容價格，包括低壓、中壓及高壓全部調漲，平均漲幅約 6-12% 不等，預料凱美本業也可望同樣受惠。