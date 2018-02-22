【大慶證券投顧】盤前－季線反壓將至 個股表現為主

◆盤勢分析

美股四大指數昨晚開高走低，主要在於市場擔憂升息以及通膨，雖然昨晚聯準會公布 1 月底的會議紀錄顯示，僅有二位官員擔憂經濟可能過熱，但 Fed 也調高了通貨膨脹預期，認為今年的核心個人消費支出物價指數，將較 12 月的 1.5% 明顯加快，並將聲明措辭改變為利率將進一步緩慢上升，強化了未來升息的決心。由於短線上美股持續反應高升的美國 10 年期公債殖利率，以及未來對於升息的擔憂，因此，短線在反彈後，股市上檔壓力又將逐步顯現，尤其昨晚美國 10 年期公債殖利率再度創高來到 2.95%，對於股市壓力大增，再者，若以技術面來看，雖然美股四大指數在壓回季線與半年線附近後展開反彈，但在上檔壓力已經成形下，研判美股短線將可能出現震盪拉回的走勢，對於全球股市來說，短線可能較為不利，也要提防外資於新興市場持續賣超的動作。

在美股農曆年期間強彈的走勢帶動下，台股昨日開高收高，指數終場站上 10700 點關卡，距離上檔反壓季線 10748 點僅有一步之遙，而量能較封關日的千億放大到 1400 億元。台股昨日反彈主要在於外資買盤歸隊所致，外資買超台股 89 億元，期貨也加碼多單 5000 口以上，在外資賣壓減輕轉買下，讓台股在開紅盤日能有相對強於亞股的表現。

以盤面來看，電子、傳產、金融三大指數都有所表現，電子以蘋果供應鏈、人工智慧、電動車、矽晶圓、電競等族群最為強勢，其中股王大立光盤中一度收復 4000 元關卡，也帶動高價股表現，而傳產在油價站回 60 美元，加上鎳價以及其他原物料價格於農曆年間走揚，包括水泥、塑化、鋼鐵等族群表現相對吸睛，至於金融股，雖然不如電子、傳產般大幅反彈，但國泰、富邦金以及低價銀行股也為多頭指標，由於目前美股走勢略為回穩，台股短線有望持續向上反彈挑戰季線，許多短期跌深且具基本面公司，將成為本波大盤反彈的重心，中小型業績股指標觀察穩懋、全新、撼訊、康普、為升、世芯 - KY 等，而大型股看大立光、台積電、鴻海、台泥、中鋼、統一，在指數未跌破 10 日線前，台股反彈走勢仍可期待，操作上只要避免追高即可。