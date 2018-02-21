【日盛投顧】9日KD低檔向上交叉

◆盤勢分析

1. 台股周三開紅盤，僅管前一天美股道瓊與港股大跌，但因費半大漲，且休假期間國際股市普遍上漲，終場指數大漲 293.35 點，漲幅 2.81%，收在 10714.44 點，成交金額為 1453.14 億元，相較前一天交易日 2/12 的 1103 億元來得高，但略低於 20 日均量 1465 億，量價暫時控制得宜。

2. 台股早盤開高，以 10559 點開出，直接回補 2/9 的向下跳空缺口，且來挑戰半年線 10682 點壓力，甚至於離季線 10750 點壓力也相當接近，由於新春期間美股平均漲幅約 3%，因此周三台股開紅盤後大漲只不過把這段期間落後上漲補回，由於指數低檔過 10600 點，因此 9 日 KD 也在低檔向上交叉來到 32.99 與 30.51，未來低檔年線 10400 點附近應有支撐，短線壓力暫看 2/6 向下跳空缺口與季線間的壓力，粗估在 10750~10850 點間，極短線指數約落在 10400~10800 點，因波段出現拉回整理中各有向上與向下跳空缺口，因此可高出低接來回操作，但不追高搶進個股。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 113.99 億元；外資 + 92.13 億元、投信 + 4.73 億元、自營商 + 17.13 億元。

挖礦概念、蘋概、設備、矽晶圓、PA、不鏽鋼與機械等族群搶盡開紅盤光采

1. 電子類股:

(1) 挖礦概念股:

因為挖礦需求在，不少公司業績大幅成長，包括 6150 撼訊、2376 技嘉與 3540 曜越等股出現大漲，其中 6150 撼訊更是領先大盤創新高，由於買盤強勁，後勢可再留意。

(2) 蘋概股:

僅管目前營收業績表現不佳，但主要是因處在淡季所致，由於不少公司股價本益比已相當合理，因此低檔可見法人買盤進駐，包括 3008 大立光、6456GISKY 與 2474 可成等股都有大漲，因本益比不高，近期可持續留意法人買買動作。

(3) 設備族群:

部分設備族群先前因 3030 德律 1 月營收公布佳，而獲得市場買盤關注，之後包括 2464 盟立、3413 京鼎、3563 牧德與 2360 致茂等公司也出現 1 月營收 YOY 有明顯成長，由於營收仍成長中，未來仍可持續追蹤觀察。

(4) 矽晶圓族群:

所公布 1 月營收部分，包括 3532 台勝科、5483 中美晶與 6488 環球晶等公司月營收之 MOM 與 YOY 都出現成長，顯見目前仍在產業營收成長期，因此仍可中長期作追蹤。

(5)PA 族群:

儘管部分業者 1 月營收不佳，但因為 5G 重點產業族群，因此市場仍給予業績期待，在股價拉回整理之後，仍見買盤進場，包括 2455 全新、3105 穩懋與 8086 宏捷科等股走強，由於中長期產業展望佳，未來可利用淡季中拉回作布局。

2. 非電子類股

(1) 鋼鐵族群:

部分業者近期在美國工作天數回升及景氣持續走旺加持下，1 月營收表現佳，包括 2027 大成鋼、8415 大國鋼與 2014 中鴻等股營收創佳績，由於部分公司尚有高股息殖利率支撐，因此可再作留意觀察。

(2) 機械族群:

因營運持續暢旺，2049 上銀 1 月營收持續走揚，而其他包括 2231 為升、3162 精確、1536 和大、6609 瀧澤科與 1597 直得等股其 1 月營收也大幅成長，由於類股族群買盤不弱，但個股買盤強弱卻不同，建議仍以有基本面個股為選股依據。