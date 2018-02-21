台股盤中－3大因子助攻 開工賞大紅包漲逾200點 蓄勢挑戰半年線

封關期間，歐美股市大漲，台股今 (21) 日開紅盤也大漲超過 200 點，賞了股民一個開工大紅包，蓄勢挑戰半年線。元大期貨指出，受惠於股神巴菲特加碼蘋果股票，帶動蘋果股價大漲，有助拉抬台股補漲效應。此外，封關前外資仍持有超過 4 萬口期貨淨多單，在美股上漲的加持下，台股開紅盤因此上漲。投資人可多留意權值股領盤、量能擴張、波動率壓回等三大因素助攻，將更有利於掌握多頭行情。

檢視台股封關期間，美股表現亮眼，其中四大指數都有逾 4% 的上漲幅度，尤其那斯達克指數更是達到 5.3%，對於台股今天新春開紅盤具有實質的激勵效應；台股開盤大漲，早盤最高勁揚 230 點、飆到 10651.74 點，蓄勢挑戰半年線 10680 點。

今天盤面上焦點，權王台積電去年配息創高，今天大漲超過 2.5%；股王大立光更是勁揚超過 4.5%，最高漲到 3880 元，跳空收復 10 日線，也一度攻克月線反壓。

除此之外，比特幣重返 11000 美元，一度逼近 12000 美元，也讓挖礦概念股今天強強滾，麗臺、曜越、映泰、承啓都亮燈漲停，撼訊、世芯 - KY、創意、金麗科、利機都全面大漲。

矽晶圓和 DRAM 也各擁漲價題材，半導體矽晶圓的環球晶、漢磊、中美晶、台勝科、合晶都漲超過 3%；而記憶體的南亞科、旺宏、晶豪科、品安、勁永、鈺創、華邦電也都表現亮麗。

傳產股部分則由紡織股、鋼鐵股最搶眼，理隆雖然擬下市，但還是飆到漲停 14.3 元，利勤也高掛漲停，其餘中和、佳和、宜進、新纖、儒鴻都紅通通；鋼鐵股的大成鋼漲超過 7% 最帶勁，世紀鋼、春雨、中鴻、新光鋼、彰源等也都走高。

大成鋼相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

元大期貨分析，美股之所以走高，主要原因為 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增率由 2.6% 上升至 2.7%，與之前公布的消費者物價指數 (CPI) 皆優於預期，加上股神 - 巴菲特（Warren Buffett）的波克夏．哈薩威公司增持蘋果股票，也成為最大投資標的，拉高蘋果股價呈現大漲的姿態，故而台股今天大演補漲行情。

進一步觀察台股技術面表現，受到封關前急跌的影響，價位來到相對低基期的水位，另一方面亦消除了市場擔憂的漲多性利空，配合目前的外資籌碼還是維持著逾 4.2 萬口的期貨淨多單，即便外資現貨的賣出調節還未見明顯終止，但至少在美股的走漲基礎下，投資人仍可放寬心；目前價位處於萬點關卡之上游走，多頭仍有正面表態的守關動力。

元大期貨表示，根據各大技術指標，MACD 指標的柱狀體負值以及乖離指標都略為收斂，連續數日也都呈現下引線的跡象，以及電子期在封關當天呈現權值股穩盤，與價漲量縮的表現，外加上選擇權的買賣權同步回跌演出，這說明著市場節前買氣不盛外，亦突顯節前相對謹慎，因此助攻市場上演開紅盤的正面補漲行情。

元大期貨強調，投資人可留意開紅盤多頭反攻的三大期待，一是權值股的領盤，二是量能的擴張，最後則是波動率的壓回，在此這三大因素的助攻下，行情將更有利多頭的掌控。