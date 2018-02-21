上班第一天6成勞工最想跟老闆說這句還有4成想走人

大年初六開工日迎接狗年，有人力銀行業者針對「狗年新春開工與跳槽加薪」進行調查，結果發現，有 6 成 6 的勞工朋友在開工第一天最想跟老闆說「可以幫我加薪嗎？」排名第一，排名第二有近 4 成的人想跟老闆說「我想準備走人了！」。在加薪幅度上，平均希望公司能調薪 6.2%，略高於去年的 6.1%，換算成日薪，等於每天收入盼增 82 塊錢，等於可以多買一個排骨便當。

根據 yes123 求職網調查，在農曆新春開工的第一天，一見到「老闆」時，員工最想對他（她）說的話當中，排名第一位的是「可以幫我加薪嗎？」（66.7%）。其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」（39.1%），或是「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」（27.4%）。此外也有超過兩成想表達：「太小氣了，年終分紅太少了！」（26.1%）、「您真是個好老闆，樂意繼續效忠公司！」（21.9%）。

同時在第 6 到第 10 名部分，上班族還想對「頭家」說的話，分別有「下班後，請不要再傳簡訊給我！」（20.8%）、「懇求您，不要讓我繼續當工具人了！」（19.1%）、「拜託，可以不要再加班嗎？」（15.7%），以及「請不要再亂罵人了！」（14.7%）、「可以幫我調部門嗎？」（11.6%）。

整體來說，在農曆年後上班的頭一天，勞工朋友們最想許下的「狗年職場願望」，仍以「升職調薪」（62.3%）為主；另外也有 55.2% 表示「身體健康就好」，或是「和同事們相處愉快」（43.1%）；甚至還有超過 3 成的人更期望：「賺夠錢，能買間房子」（38.8%），或者「順利換工作」（33.2%）。

而在其他職場願望方面，第 6 到第 10 名則分別為「賺夠錢，能結婚或生子」（30.9%）、「天天準時下班」（29.1%）、「事業與家庭同時兼顧」（19.4%），以及「每天被老闆或主管稱讚」（17.1%）、「KPI 總能達標」（15.5%）。

既然「薪水變多」是大多數上班族的心聲，該求職網業者調查也顯示，平均希望在農曆狗年，公司能替自己調薪 6.2%，略高於去年調查的期望值 6.1%。若以經常性薪資 39,899 元估算，大概希望每個月薪水能增加 2,474 元。再換算成日薪，每天收入盼增 82 塊錢，等於可以多買一個「排骨便當」。

而上班族許下的加薪願望，目前看來機率不小，因為調查顯示，合計有 81.4% 的企業表態，在農曆狗年後有加薪計畫，明顯高於去年的 56.1%。其中又分成 65.1%「屬於績效式加薪」、16.3%「屬於齊頭式加薪」。而調薪意願較高的行業分別為「科技資訊」（87.9%）、「金融保險與會計統計」（85.7%）、「運輸與物流倉儲」（84.6%），以及「餐飲住宿與休閒旅遊」（83.6%）、「批發零售與貿易」（82.6%）。

探究其中「最有機會」被調高薪水的職務，則有「業務或銷售人員」（68.8%）、「產線工程師或技術型人員」（41.7%）、「客服或門市人員」（33.6%），以及「研發人員」（30.6%）、「產線作業員」（26.7%）、「一般內勤行政人員」（20.6%）。而比較有機會「被加薪」的職務，平均來說，企業願意調的幅度為 4.1%，高於去年 3.8% 的水準，若以經常性薪資 39,899 元推估，月薪大概需要再加 1,636 元。

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