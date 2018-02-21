逾9成民眾將退休規劃列為理財第一目標 共同基金為首選

根據富蘭克林證券投顧《投資人理財行為及投資意向》調查顯示，有逾 9 成的受訪者將退休規劃列入理財計畫的第一要務，其中有 55% 選擇共同基金作為退休理財的首要投資工具，另調查也發現，有 6 成的民眾會主動向理財專員討論及檢視資產組合，顯示民眾對財富管理的重視。

根據內政部最新統計，截至 2015 年底，65 歲後預期可能存活年數平均將近有 20 年的時間，而隨著年金議題備受討論，有 91.28% 的受訪者已將退休規劃列入理財計畫的第一順位，而有超過半數民眾認為，共同基金是適合退休理財投資工具之一。

富蘭克林投顧建議，理財退休規劃可掌握「輕、薄、短、小」四大要點，即過程壓力輕，拉長準備時間，即使偶有回檔波動，投資成果仍有時間能回復；二是每月所需投入金額薄，用 20 年的時間希望累積 1200 萬元退休金，每月投入的資金將近 1.6 萬元，但拉長至 30 年則每月所需投資本金不到 6000 元；三是縮短和理想退休生活的距離；四是見識小，即每月只需數千元，就有機會透過時間累積一筆退休金。

此外，調查也顯示，有 6 成民眾會主動與理財專員進行資產檢視，且討論頻率平均一年有六次甚至更多。

富蘭克林投顧認為，投資理財的過程，非理性的進出場判斷是影響整體績效的主因之一，定期或是當金融市場有較大波動時，主動向銀行理專或是基金公司理財顧問諮詢對策，一方面減少情緒性的負面干擾，一方面也能適時調整資產組合，主動出擊應對市場變化。