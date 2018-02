【合庫投信】「合庫利變特別股」不畏股債利空，抗震力強

今年 2 月上旬,受到美國經濟數據優於預期,市場擔心美國將加速升息,加上美股年初至今漲幅已高,引發投資人獲利了結賣壓出籠,致使 2/2~2/8 美股 S&P 500 指數重挫 8.51%,連帶拖累 MSCI 世界指數下跌 7.55% 與 MSCI 新興市場指數下跌 6.84%,反觀與股債相關性低的「S&P 利變特別股收益指數」同期間僅微幅回檔 0.48%,絲毫不受太大影響,「合庫標普利變特別股收益指數基金」(本基金之配息來源可能為本金) 擬任經理人陳信嘉表示,特別股具高股利率優勢,股價波動小,且股息的發放也能合理預測,對於風險規避的股票投資人來說,是一種理想的固定收益投資工具。

展望後市,「合庫標普利變特別股收益指數基金」(本基金之配息來源可能為本金) 擬任經理人陳信嘉認為,美國銀行股 2018 年將受惠於景氣復甦以及對金融股特別有利的政策環境,若配合股市多頭走勢不變,預期金融股本益比還有上調空間,持續看好美國金融產業。

陳信嘉進一步指出,將於 3 月 12 日起熱烈募集之「合庫標普利變特別股收益指數基金」(本基金配息來源可能為本金) 是國內第一檔「利變特別股指數型」基金,採被動式管理策略,完全追蹤複製「S&P 利變特別股收益指數」表現。「S&P 利變特別股收益指數」自 2007 年 9 月 21 日即已成立,成立時間已超過十年以上,指數成份股皆為可變動利率的利變型特別股,其中近九成為金融業利變特別股,統計 2015 年 12 月中美國啟動升息至今,「S&P 利變特別股收益指數」累計上漲達 15.61%,優於美林固定利率特別股核心指數的 12.14%,利變特別股是美國進入升息循環後,股債資產以外的最佳選擇。

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。投資人若經由銷售機構申購基金,在持有期間,銷售機構仍持續收受經理費分成報酬,另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊,未來通路報酬分成或費率異動時亦同。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。投資風險可能影響基金淨值之表現,任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌,故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。有關基金應負擔費用已揭露於各基金公開說明書,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站: http://mops.twse.com.tw、本公司網址或營業處所索取。本文提及之操作策略,不必然代表本基金未來之資產配置,基金經理人得依指數成份股配置而調整策略,不作為基金績效之保證。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金,須自行承擔匯率變動之風險。S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index 係 S&P Dow Jones Indices LLC("SPDJI")的一款產品,且已授權予合庫投信使用。Standard & Poor'sR 與 S&PR 均為 Standard & Poor's Financial Services LLC"S&P")之註冊商標;Dow JonesR 係 Dow Jones Trademark Holdings LLC"Dow Jones")之註冊商標;上述商標已授權予 SPDJI 使用,並已從屬授權予合庫投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣合庫標普利變特別股收益指數基金 (本基金之配息來源可能為本金),且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就 S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index 之任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。