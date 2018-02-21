【鐘國忠專欄】淺談新春經濟！

農曆春節封關前股市瞬間大跌，股市還要悲觀看待？先提供部分體驗經濟供各位作參考！

一、國內外經濟表現不看淡

前陣子利用新春休假期間，到國外走走看看其經濟表現，由於美國經濟表現已佳，早不是我所觀察的重點區域，此次我選擇到歐元區的主要國家德國與瑞士等地去觀察，期間去了慕尼黑、法蘭克福與盧森等地，還剛好碰到盧森的嘉年華會。在旅遊期間中有經歷周一到周四一般的工作日，但可發現在這段時間下午，在部分大都市的主要街道，到處充滿了人潮，而百貨或商場也都有不錯的購買表現，由於也曾到幾家米其林餐廳用餐，雖然餐廳人數不至於到客滿，但也都有約 7 成以上的用餐人數。筆者要特別強調，此時並非是歐洲的旺季，現在天氣仍是偏冷，其主要旺季是在約 2 個前的聖誕節左右，因此在淡季中且在非周末假日仍有如此的人潮，頗令我相信其經濟是成長的。

至於台灣部分，在新春出國前，相信有不少的民眾應該有感覺到，都到了尾牙的階段，許多餐廳的空桌仍相當高，街上人潮也相當冷清，不像是已經快過年。然而利用開紅盤的前幾天假日，分別到忠孝與信義等商圈走走觀察，竟發現是人潮有明顯增加，跟年前有截然不同表現，突然讓我感覺到前一周在歐洲消費熱潮的延續。顯而易見，先前政府帶頭加薪與年終獎金發放等因素，讓民眾願意走出來消費，也讓我對台灣的經濟後勢有向上提升的感覺。然而，我們要再繼續觀察，因為歐洲現在是淡季，因此有消費人潮，這是長期經濟成長所帶動出來，而台灣究竟是短暫因春節資金寬鬆效應？還是經濟成長力道強度有再提升？我想此部分是有待再觀察，但至少就現況而言，真的跟春節放假前的半個月消費表現有很大不同！

二、三大角度看行情

以下將從三個角度作行情扼要分析：

1. 景氣仍佳：1/12 主計總處預估今年的經濟成長率為 2.42%，比去年十一月發佈預測時的 2.29%，上修 0.13 個百分點，另外，主計總處也在同時間一併更新去年的經濟成長率上修為 2.84%，比今年一月概估數值上調 0.02 個百分點，因此目前經濟是成長的。由於先前 IMF 就已對全球主要經濟體今年的成長樂觀，因此目前仍不看淡台股後勢。雖然台灣經濟成長主要靠外銷，加上近來新台幣升值並不利於外銷，但 Q1 本是外銷業者淡季，如果近期消費力道熱度仍延續，加上年底有縣市長的選舉，預期政府支出也不至於看淡，如果此波消費也能帶動企業投資，則在 Q2 漸進入出口旺季下，台灣的經濟也仍有機會再看佳。

2. 美股升息干擾：由於美元 3 月升息機率近期上升到 100%，因此對於貨幣政策動作，當然可預期會干擾股市，然而美股的降稅與基礎建設興建等政策仍有利於經濟發展，因此今年除了觀察貨幣政策收縮的腳步之外，也要另外觀察各國的財政政策腳步。

3. Q1 行情不看淡：從附表可看出，其實台股從 2000 年以來，其 Q1 走勢都不至於太差，在近 18 年度當中，Q1 漲跌幅介於 - 3.27% 至 + 22.34%，上漲機率高達 78%，平均漲幅約 5.39%。今年 Q1 迄農曆封關收 10421 點，其跌幅約 2.08%，如果跟以往數據來比較，其落在以往表現的下緣，觀察以往 Q1 下跌 4 次表現來看，其有一個共同特色，即前一季 Q4 上漲幅度高於 5% 以上，而去年 Q4 台股漲幅約 2.49%，遠低於以往漲幅 5% 以上的部分，因此台股或有機會在新春之後，再挑戰先前高檔壓力區。然而美股 3 月升息機率近日已上升到 100%，因此難免市場買盤還是會有所保留，現階段不建議再看淡台股而殺低，但高檔仍應該因美股等升息動作而適當調降持股比例，高出低接來回區間操作。

上述近期的個人體驗經濟雖不見得客觀，但卻是偏向正面，未來就等統計數據公告來驗證此體驗經濟的正確性囉！