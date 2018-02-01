【鐘國忠專欄】資金配置很重要！吃滷蛋還是吃套餐就看它

很快地，2018 年 1 月已過去了，在全球股匯市大幅波動之下，年初資金放在哪處，結果就差很多，而您的做法是什麼？

一、資金配置很重要

2018 年 1 月已過，今年以來，台股上市市場大漲 460 點，漲幅高達 4.33%，上櫃市場上漲 4.63 點，漲幅 3.12%，如您選擇股市，相信都是獲利豐收。如您以為只有台股是特例，那您就錯了！美股 S&P500 上漲 5.62%、港股大漲 9.92%，連漲幅最低的日股也有 1.46% 漲幅，而新台幣也約有 2.39% 升幅，多數人正常而言，應該是要感受到財富增加，如您沒有感覺到，表示年初的資金配置是有問題的。

若您選擇定存，10000 元一個月的定存報酬還不夠買一個滷蛋 (約 10 元)，但如選擇台股，則大概有 400 元的獲利，可選擇一般的套餐來享受。將後者年化後，其報酬率約 52%，也就是說選定存與投資台股報酬比較差距快 50 倍，兩者相差多麼大啊！

一個年輕人如在去年年底投入股市投資，或許已比同年齡人這一生的定存報酬還來得高。我特別舉出這例子，主要是要讓您感覺投資方向如果選錯，真的結果差很多。有很多人到現在對股市仍存不好印象，那是因為常有套牢的聲音出現，然而民眾之所以套牢，不外乎就是「貪心」，買投機股或買了業績衰退股，當出發點不對，結果當然也不容易如您所預期。

二、現在仍可買股的三大理由

以下將從三個角度作扼要分析：

1. 景氣仍佳：1 月 31 日主計總處將去年第 4 季經濟成長率概估統計上修至 3.28%，而 2017 年經濟成長率也順勢上修至 2.84%，依主計總處指出，上修原因是經濟成長動能優於預期，呈現穩定成長。值得一提的是，去年第 4 季經濟成長率概估值，不只較去年 11 月預測值增加 0.98%，更是創下近 11 季以來新高，因此目前經濟是成長的，由於先前 IMF 也對全球主要經濟體今年的成長樂觀，因此目前仍不急於看淡台股後勢。

2. 外資買盤超乎市場預期：就以上市市場而言，外資 1 月買超約 757 億元，這不僅是去年以來單月買超最大金額，甚至是自 105 年 7 月以來最高。誠如去年底者筆者所言，Q3 與 Q4 外資賣超之後，Q1 就會回來買台股，就目前所觀察，買超動能還超乎市場預期，因此外資的動作今年起迄今仍偏向多方，根本不用因指數目前絕對高點位置，而讓自己太緊張。

3. 民眾仍在等待：我相信多數投資人，應該沒有感到財富增加，否則到了農曆過年前半個月，您應該會感受到外面市場銷售的熱度大幅增加才對。事實上，從融資角度就可輔助說明，1 月上市融資增加 34 億元，上櫃增加 18 億元，而去年增加單月最大月份出現在 2 月，上市約 110 億元，上櫃約 65 億元，如此互相比較，您就可感覺到強烈差距。去年農曆年封關在 1 月 24 日，年後 2 月 2 日才開市，換言之，融資增加都在過完年後第一個月份。或許有人會認為這些買盤根本不會再出來，但筆者不認為，因為去年農曆封關指數在 9447 點，如果現在指數落在 9000 點以下，或許可說這些融資是套牢而沒有更多資金進場，但目前是指數創新高，也就是說這些融資戶應該都是獲利，只不過伺機進場。因此筆者先前也曾預判，指數年前不會有太大修正，只是會因國人休春節長假因素，而有部分獲利調節略微拉回。

別忘了一點，歐美股市沒有放農曆春節，我們放假，他們繼續工作，因此投資人宜好好把握每次指數有大幅拉回時的布局好機會，期待 3 月時，您不再投資萬元只得到如一顆滷蛋般的報酬，而是能夠有套餐或便當般的報酬！