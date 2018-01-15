【鐘國忠專欄】要不要抱股過年？台股封關操作策略

先前外資休假結束後買盤歸隊，但馬上又要換我們休農曆春節長假，究竟您要不要抱股過年？不妨先了解狀況，以便提早因應。

一、不到一個月就要農曆封關

2018 年一開市以來，指數出現一路上漲，轉眼間指數也來到 11000 點附近，由於今年農曆封關將在 2/12，也就是說從現在開始進入最後不到 1 個月的時間。而每年到此時此刻，相信多數投資人又會問自己一個問題：我到底要不要抱股過年？針對此部分，除了個人投資風險偏好屬性以外，投資人不妨可參考過去經驗，或許會給您一個參考！

二、農曆過年只影響短暫買賣

以下將針對此部分從二個角度作扼要分析：

1. 農曆年前與年後都有行情：根據統計，自 2003 年以來，過去這 15 年中，農曆封關前一個月、半個月或一周，都有高達 67% 以上的上漲機率，甚至封關日更是有高達 87% 上漲機率，這也表示國人喜歡收紅來慶過年，因此預期農曆年前與年後都有行情，大盤不易出現大跌。

2. 愈到過年獲利了結賣壓漸增：從附圖可看出，農曆封關前約一個月時，應該是市場漲幅較高的時間點，也差不多就是現在。但隨著過年接近，開始有投資人會先獲利落袋為安，尤其先前漲幅較大時，更是有這樣的可能。而到封關日的前一周與後一周，市場幾乎就是呈現『已定好策略想法』的結果，也就是說，該獲利調節早已獲利調節，會觀望就是會觀望，直到過完年後一周，市場觀察沒有太大的變化後，才開始又再進場。

值得一提，以往年後上漲機率與上漲幅度都較年前高，這也表示目前仍有許多投資人仍因農曆年長假因素而在觀望，因此年前籌碼穩定，使得長假的賣壓都有限。但過往農曆過年前半個月與一個月之間平均漲幅會逐漸收斂約 1%，如以目前點數來分析，1 月中下旬間，台股易出現一小波段約百點的拉回 (就近期大漲 500 多點而言，其拉回幅度並不算大)。若是想要在封關前減碼者，其實現在就可開始先逢高分批賣出一部分，待封關日前後如有指數拉回再低接買回。

3. 類股偏好：根據過去數據統計，封關前後一個月當中，原物料 (鋼鐵類與塑膠類) 和電子類等類股上漲機率較高，但在過年前原物料相對上漲機率更高，而過完年後，其上漲機率逐漸下降，電子類上漲機率則逐漸上升。分析其因，主因是年初有 CES 展，而 2 月後有 MWC 展，加上過完年後，幾乎快過完 2 月，電子類淡季也將度過，慢慢地有不同電子次產業營運逐漸加溫，因此電子的上漲機率才會漸增，如果再增加較多類股來分析，則可區分為年前重點在原物料，年後則在電子類、電機類與其他類等。

如果您現在就已規劃好農曆過年因應策略，接下來投資人就可準備迎過年了，甚至於期待更新的高點出現！

附圖