•傳統與新興正在構築新的平衡。傳統精英在實體世界已形成強大優勢，新生一代在網路世界打造新的優勢，特別是移動互聯網的興起大大加快了這個進程。最為典型的是從傳統明星到新興網紅，新生代正在快速崛起。

•大公司及其董事會總是恐懼失去既得利益，淪為追求利益最大化和短期投資回報的工具，然而將手中的既得利益握得越緊，往往越容易失去。歷史經驗證明，若想在快速變化中長期生存下去，唯一的辦法是創新。

•傳統企業的首席執行官是一個成熟商業模式的運營者，懂得隨著市場的變化，適時進行改變。創新企業的首席執行官是一個領先商業模式的創造者，先于眾人看到機會，主動發掘新市場，成為引導市場的領導者。

•新一輪產業浪潮是人工智慧，一是圍繞人工智慧服務，由智慧型機器來操作軟硬體，通過識別使用者語音等進行交流和運作，最典型的是智慧汽車、智能家居等。二是圍繞人工智慧生產，由智慧型機器人群組通過相互交流進行作業，完成生產任務，進入新機器時代。

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