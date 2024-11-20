郭智輝估台積電未來10幾年每年蓋一座台廠 將充分因應水電需求
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-20 13:08
立法院經濟委員會今（20）日上午審查 114 度經濟部相關預算案，立委質詢關切台積電 (2330-TW) (TSM-US) 赴美設廠進度，郭智輝指出，台積電可能在未來 10 幾年間，每一年在台灣蓋一座廠，為給予台積電的繁榮祝福，經濟部也必須準備廠商設廠的水電等需求。
立院經委會上午審查 114 度經濟部相關預算案，經濟部長郭智輝上午至經委會，報告台電及台水 114 年度營業預算報告及備質詢。
立委謝衣鳳詢問，台積電美國廠完工典禮取消，是否代表新的川普政府不會像過去的美國政府一樣支持台積電赴美投資，或是新任總統川普不會出席。
郭智輝說，台積電已拿到美國晶片法案補助，台積電美國廠是在川普上一屆任內做的投資決定，至於台積電 12 月完工典禮是否舉辦、川普等人是否出席，他並不清楚。
謝衣鳳進一步詢問，關於台積電的未來或海外設廠布局。
郭智輝表示，台積電不是經濟部的子公司，他無權代為回答，但台積電是台灣的命脈，在台灣即有 8 萬員工，目前世界都需要台積電，台積電走向世界是必然。
至於台積電布局規畫，郭智輝表示， 根據推估，台積電可能在未來 10 幾年間，每一年在台灣蓋一座廠，為給予台積電的繁榮祝福，經濟部也必須準備廠商設廠的水電等需求，但相關規劃仍以台積電宣布為主。
郭智輝說明，半導體廠非常複雜，除使用設備外，工程師個人對半導體的知識和經驗也很重要，而且先端科技幾乎沒有 SOP，加上台積電美國廠使用的是先端技術，在台灣也非常少見。台積電赴美設廠面臨文化差異等挑戰，不但從美國派 700 名工程師來台學習，台積電也從台灣派 500 至 600 名工程師到美國。
立委賴瑞隆關切台積電 2 奈米是否赴美生產，郭智輝表示，市場需求以及當地國是否有企業所需的資源，是企業海外發展參考最重要兩個因素，台積電 2 奈米是否赴美不僅要看市場需求，對台積電來說，基於企業經營考量，沒有把握的製程也不會往外發展。
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