•服務業發展的重要方向是知識型服務業，這是服務業高端化的必然趨勢。美國知識型服務業占整個服務業的60%以上，主要包括知識類、技術類、文化類、創意類等服務。知識型服務業中最有前景的是內容服務業；內容服務與互聯網相結合大有可為。

•美國的矽谷、華爾街、好萊塢三個地方具有典型特徵，代表美國以及世界未來的產業發展方向，矽谷代表高科技產業，華爾街代表金融產業，好萊塢代表文化產業，三大產業預示了全球21世紀產業發展的新高地。

•快樂是人類的天性，特別是80/90年新生代對生活和工作的要求為開心和有趣，為此場境的娛樂化成為新的追求。許多購物商場正在向娛樂化發展，新興企業的工作場所也打造娛樂化環境，所有這些都是因循人性對快樂的需求。

•互聯網並不是顛覆傳統產業，而是與傳統產業融合發展。長期以來，傳統產業線上下積累，大量實體資產和能力十分寶貴，互聯網線上上構建新的網路資源和能力尤為重要，虛擬網路和實體產業形成新的整體，線上與線下相互結合實現一體化發展。

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