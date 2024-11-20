瘋出國！台灣Q3旅行逆差創新高 消費大餅流出千億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 18:17

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中央銀行今 (20) 日公布我國第三季國際收支帳統計，由於出國旅行支出擴大，旅行逆差為 36.9 億美元，創單季新高，等同流出約 1180 億元的消費大餅，央行解釋，第三季出國人次 448 萬人已回到疫情前水準，但同期間來台只有 130 萬人次，沒有較預期那麼多。

央行統計，第三季經常帳順差 274.8 億美元，金融帳淨資產增加 245.0 億美元，央行準備資產增加 16.1 億美元。

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其中，經常帳方面，服務收支逆差達 46 億美元，創單季第三高，主要是因旅行逆差達 36.9 億美元，達單季新高。

而商品貿易順差 291.7 億美元，年減 19.5 億美元，主因出口引申需求帶動廠商備料擴增，致進口增額大於出口增額。

金融帳方面，直接投資淨資產增加 80.1 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 106.6 億美元，創單季次高，外資來台直接投資則淨增加 26.5 億美元。

而證券投資淨資產增加 243.1 億美元，主要是因居民增持國外股權證券，且外資減持台股所致。

央行說明，第三季金融帳淨流出達 245 億元，為連 57 季淨流出，續創史上最長，合計金融帳淨流出 8598 億美元。

累計前三季我經常帳順差 798.3 億美元，金融帳淨資產增加 680.0 億美元，央行準備資產增加 67.4 億美元。