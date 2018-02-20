名家論壇》王時齊／通俄門現代網戰啟示錄

農曆春節期間，台灣政治處於休兵期，不過太平洋對岸的美國可是熱鬧得很。沸沸揚揚的「通俄門」事件終於有了突破性的進展，負責調查的美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在 16 日起訴 13 名俄羅斯人及 3 個俄國公司。這波起訴書內容詳實敘明俄國如何干預美國大選，不但策畫規模龐大的行動，而且運作資金相當雄厚。連之前一直否認有俄國干政情事的川普，現在也只能辯稱說「跟我無關」，再也無法否認起訴書中這些鉅細靡遺的操作細節。

穆勒在起訴書中說，干預美國大選的俄羅斯公司「網路研究局」（Internet Research Agency），它的戰略目標就是「在美國政治體系當中製造分裂」，並且利用任何機會批評希拉蕊。他們善用臉書和其他社群媒體平台，策動各種分化美國社會的訊息傳播和具體行動。

起訴說中的一些具體的事例，實在令人驚駭莫名。「網路研究局」不但會為支持川普、反希拉蕊的活動製造和購買臉書廣告，也會針對支持希拉蕊的活動製造假的文宣海報。他們甚至會利用虛構美國人的帳戶來雇用真人參與行動、或者用虛構美國人的電郵地址向記者發出新聞稿。這些作法已經超越了正常的政治手段，進入諜報手段的層次。

這一類的手法，如果是選舉對手所發動的，還只是民主素養低落的問題；但如果是由外國所操弄，就變成國安危機。因為第三方的勢力躲在幕後介入大選，不但對任何一方不知情的候選人陣營不公平，這更是對民主機制的嚴重傷害，它將破壞選民對這套程序的信任感，並埋下社會紛爭的因子，破壞力不僅止於選舉結果本身而已。

如果你以為，在網路上放些假訊息或者擴大某些不利資訊，怎麼可能會對大選造成影響？就像俄國外交部也反擊說荒謬，質疑「13 個人就能干預美國選舉？」但是，在過去傳統選舉模式中，13 個人是無法干預美國選舉的，但是在社群網路的時代，一則謠言雖未必真的動搖國本，但也可以搞得天翻地覆。

很陌生嗎？一點也不。在台灣這種案例早就屢見不鮮，譬如去年在討論年金改革修法的時候，網路上幾乎每天就有一則新謠言，透過 line 群組散佈在軍公教族群，搞得人心惶惶，政府部門每天都忙著闢謠，反對改革者再藉此批評政府講不清楚。而這只是冰山一角，這兩年網路謠言農場益發活躍，每天生產各種假新聞、假訊息，例如把過去的舊報導改寫成新的假新聞、把中國的影片換成繁體字假裝是台灣，或者一個假帳號發的臉書假訊息再透過真的記者寫成新聞。

網路謠言有時候只是惡作劇，但如果這是有意識、有組織、有計畫、大規模的攻擊，就不能等閒視之。在美國大選前幾個月，「網路研究局」每月以約 120 萬美元的預算，投入大量人手，不分晝夜在臉書和推特等社群媒體登廣告，這就像是國民黨和民進黨在選總統，但中國共產黨花錢在台灣推播訊息以影響選民決定，是一樣的意思。不要懷疑，這樣的情節絕對已經是現在進行式。

台灣的民主相較於歐美社會來說，體質並不算強健。看看美國的調查結果，台灣怎能毫無顧慮？台灣民眾被社群網路影響的密度絲毫不輸給美國，而一般人對訊息經常不經大腦辨真假直接吸收，社會對網路謠言的免疫力則是趨近於零，這個問題，朝野政黨都應該嚴正面對而且要有具體作為加以防範，否則，有一天如果出現「通中門」的問題，也一點都不稀奇了。

●作者：王時齊／政治評論家。

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