MLB／5年1億1千萬馬丁尼茲轉戰紅襪

為了不在今年的自由市場搶人戰上輸給死對頭洋基，紅襪在一月初時開給聯盟強打 J.D. Martinez(馬丁尼茲)破億的大合約。而根據 FanRag Sports 記者 Jon Heyman 報導，Martinez 和其經紀人 Scott Boras 在今 (20) 日終於點頭答應，並和球團簽下一張 5 年 1 億 1000 萬美元的合約，並在合約後兩年擁有球員選擇權。

Boras 過去表示希望能爭取 7 年 2 億 1000 萬的超級合約，但在今年自由市場蕭條的情況下，他縱使有三寸不爛之舌，也必須回歸現實。

做為休賽季市場上最大的一條魚，Martinez 去年在老虎及響尾蛇共繳出 45 發全壘打和 104 分打點，打擊三圍. 303/.376/.690，而這還是他因為腳扭傷缺席 33 場比賽後的數據。他的長打能力，正是紅襪在「老爹」David Ortiz 退休後所最需要的。

紅襪去年在季後賽再次遺憾出局，這也讓他們鐵了心來加強自身實力，整個休賽期他們是與 Martinez 聯繫最頻繁的球隊；另外為了展現誠意，他們還努力挪出外野的位置，讓後者能在自己最喜歡的位置上打球。

在這一筆交易之後，可以想見，明年美聯東區的砲火將會更加猛烈，Martinez 將帶領紅襪對抗洋基的「怪力男」Giancarlo Stanton，「基襪大戰」的激烈程度勢必也會超乎想像。

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