NBA／傷病纏身前馬刺冠軍中鋒選擇退役

馬刺 2014 年奪冠團隊的成員之一、76 人巴西籍中鋒 Tiago Splitter(斯普利特)今 (20) 日在受訪時表示，因為傷病的困擾，自己在考慮良久後，選擇就此結束 NBA 生涯。

在過去的 3 年裡，Splitter 效力過馬刺隊、老鷹隊和 76 人隊，他在 3 支球隊的唯一共通點就是傷病。這 3 個球季他總共缺席了 150 場比賽，其無法證明自己能健康的打完一整個球季。

「我的臀部傷勢給我帶來的麻煩超出了我的估計。」Splitter 在受訪時如此說道，他在健康時曾經是一名達到平均水準的中鋒，並在 13、14 兩個球季幫助馬刺連續兩季打進總冠軍賽，並在 14 年復仇成功、擊敗熱火奪冠。

但同時，他也兩度在和熱火的較量中被拔掉先發球員的位置，一定程度說明了像他這種傳統大個子，越來越不適合現今強調投射及加快進攻節奏的聯盟。

但他為球隊的貢獻仍不可抹滅，他在 2014 年季後賽場均 PER 值為 19.1、每 48 分鐘勝利貢獻值為. 239，正負值為 (+7.5)，並在對上灰熊和拓荒者時，守住了對方的強勢內線。

Splitter 擁有一個出色的 NBA 生涯，他在 2007 年首輪第 28 順位被馬刺選中，2010 年正式加入球隊。在 355 場的出賽中，他場均能得到 7.9 分和 5 個籃板。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』