交銀國際(03329-HK)認購2間有限合夥權益

交銀國際(03329-HK)公布，於2018年2月12日，公司訂立了有限合夥協議甲及認購協議甲，據此，公司同意認購於合夥公司甲之Eastar Capital Fund有限合夥權益，並作出1564.5萬美元資本承擔。於2018年2月15日，附屬公司訂立了有限合夥協議乙HHJL Co-Invest II Holdings及認購協議乙，據此，附屬公司同意認購於合夥公司乙之有限合夥權益，並作出3614.1萬美元資本承擔。合夥公司甲目的是作為合夥公司甲有限合夥人透過合夥公司甲收購、持有及分配或其他方式轉讓投資組合證券或其所得款項收取收入及收益的工具。

合夥公司乙目的是間接透過根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司HHJL Holdings Limited或任何其他中間實體投資於投資組合公司的股份。

認購Eastar Capital Fund與HHJL Co-Invest II Holdings的理由及裨益。集團竭力開拓潛在投資機遇，以期產生收益並為股東達致更佳回報，而認購於集團日常業務過程中進行，符合公司及其股東整體利益。

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