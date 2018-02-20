歐智華：匯控(00005-HK)將告別七年逆風

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)
港股在戊戌狗年第一個交易日，料承春節期間外圍股市向上，以及港股ADR指數按比例計算收報31531點，升415點，升幅1.32%，今日勢開「紅盤」。而市場焦點相信是「獅王」匯控(00005-HK)公佈去年全年業績。將於明天離任的集團行政總裁歐智華，早前接受《金融時報》訪問時表示，出掌CEO一職7年期間是他在匯控最具挑戰的時刻，相信所設定的10大策略目標，如今不少策略目標已經達到，環球利率正常化後，匯控將可額外獲得40億至50億美元(312億至390億美元)的盈利。 《金融時報》又引述消息指，匯控在收購路途上「睡獅」蘇醒了，該行有機會收購亞洲區資產管理或者保險業務，是集團過去十多年以來首次收購，集團又可能會重整美國表現佳的業務。 過去匯控曾面對不少政客批評，指其「大到不能管理」，有投資者更要求匯控把業務分拆。惟歐智華認為投資者及監管機構對該集團「大到不能管理」的顧慮已獲得適當處理，分拆的建議亦已被否決。 在去年首三季，匯控的股本回報率為8.2%。被問及如何可以將匯控的股本回報率提升至本身10%目標時，他表示一旦利率正常化後，集團可額外增加40億至50億美元的利潤，股本回報率將會上升，因現時集團的存款遠超貸款。 他形容在負利率或近乎零息年代經營銀行，就像油價在5美元時經營石油公司一樣因難。不過隨着利率正常化，過去7年大部分時間利率的逆風環境將會變為順風。 歐智華提到，於2015年公布重返亞洲的策略，集團期內削減風險加權資產3000億元，部分相關的資本，已經轉移投放在珠三角等盈利表現更佳的地方。 匯豐控股(00005-HK)ADR收報84.21元，較港收市升0.66元。