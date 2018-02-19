加密貨幣集體反彈 比特幣升破11000美元

Bitstamp平台報價顯示，比特幣突破11000美元，24小時漲幅約8%。另據coinmarketcap.com，以太幣等其它虛擬貨幣也出現不同程度升幅，截至發稿，以太幣報價951.19美元。

但許多買家在大跌之後逢低加倉。華爾街見聞此前提及，春節前夕就有神秘買家豪擲4億美元抄底，在2月9日至12日期間大舉買入比特幣，使得其比特幣余額從55000枚增至超過96000枚。

加密貨幣的過山車行情早已不是什麽新鮮事。

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin近日警告稱，數字貨幣仍是一種新的且具有極強波動性的資產種類，隨時都可能跌到接近0的水平，如果要放置存款，傳統資產仍是最安全的選項。

標普最新報告認為，加密貨幣若出現崩盤，預計不會威脅到全球金融穩定。標普稱，如果加密貨幣市值出現較為明顯的下跌，其影響最多將擴散至金融服務部門，而不至於威脅到整體金融穩定或是機構的信用評級；個人投資者將首先受到負面影響，而機構由於直接或間接敞口有限，基本不受影響。

劇烈波動性之下，交易所成為最大贏家。韓國民主黨議員Kwang-on周日公布的數據顯示，2017年，30家韓國加密貨幣交易所運營商的傭金累計銷售額據稱已達7000億韓元（6.48億美元），超過2016年的85倍。報告還顯示，Upbit占韓國加密貨幣交易市場份額達52.9％。Bithumb，Korbit和Coinone位列其後。

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