【香港地產】利嘉閣：十大屋苑周末錄2宗買賣

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，過去4天農曆新年長假期業主及買家一般趁機外遊或參與慶祝活動，使不少屋苑成交霎眼間接近停滯。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(2月17至2月18日)十大指標屋苑僅錄2宗二手買賣個案，較上周末(2月10至2月11日）的14宗大幅減少86%。而四天農曆新年假期(2月16日至2月19日)十大指標屋苑則合共錄得3宗二手買賣。

廖偉強指出，農曆新年長假期前已有部分買家入了市，但大部分業主及買家都不會急於一時，在長假期期間或之前均不動聲色，加上節日氣氛濃厚及外遊心情重，同時年假期間一手新盤未有大型焦點項目推出，以致長假期期間整體交投淡靜。廖氏認為，短期節日影響不代表整體二手市況停滯，再過兩三天市場氣氛會逐漸活躍恢復交投。

於剛過去的農曆新年4天長假期,十大指標屋苑按地區劃分，港島及九龍區全線屋苑均「捧蛋」，只有新界區錄得3宗買賣。若以屋苑劃分，剛過去4天只有嘉湖山莊及映灣園分別錄得2宗及1宗買賣。其餘港島、九龍及新界區合共8個屋苑均於4天「捧蛋」，表現是繼去年10月中的周末日打颱風「卡努」後最差。

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