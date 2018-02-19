人行和世銀報告認為中國普惠金融發展取得顯著成功

中國證券網訊 新華社北京2月18日消息 中國人民銀行和世界銀行集團日前聯合發布中國普惠金融報告認為，中國過去15年間在推動普惠金融發展方面取得了顯著成功，建立了世界上最大的銀行代理模式，中國的賬戶擁有率已經與其他Ｇ２０國家大致相當。

報告稱，近年來，中國普惠金融的理念和實踐發生了明顯轉變。從21世紀初起，中國的政策制定者就將拓展基礎金融服務列為優先發展目標，舉措包括加強信用和支付基礎設施建設、拓展面向農村消費者的物理服務點以及支持建立新型金融服務提供者等。

報告認為，中國金融管理部門同樣也為數字金融創新預留了空間。中國金融科技產業持續快速增長，為數以億計的金融服務不足群體提供一系列數字金融產品和服務。

報告指出中國在實現普惠金融長期可持續發展方面仍然面臨著一些關鍵挑戰，需要向更為市場導向、更具商業可持續的發展方式轉變。



中國的政策制定者應進一步完善監管框架和工具來有效管理數字金融風險。鑒於很多消費者的數字和金融知識有限，且數字金融可加劇數據風險，金融消費者保護需格外重視並加以解決。報告稱。

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