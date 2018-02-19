馬雲：阿里巴巴必須參與海南這塊寶地的發展

據海南日報2月18日報道，阿里巴巴集團董事局主席馬雲在三亞接受專訪時表示，“阿里巴巴們”對此充滿期待、充滿希望。馬雲說，像阿里巴巴這樣的企業，“必須參與到海南這個寶地的發展過程中”。

近年來，阿里巴巴不斷發現一把把打開海南寶庫的“鑰匙”：淘寶“海南館”帶動海南熱帶優質農產品網絡銷售熱、“飛豬”上海南旅遊產品備受追捧、阿里文娛南方總部落戶海南……馬雲表示，特別是近年來阿里巴巴與海南的合作取得了不少成績，也加深了對海南的了解，為進一步合作打下了良好的基礎。今天與海南的交流座談，正是為未來兩到三年深化雙方合作未雨綢繆，推動更多合作內容落地，在更多領域助推海南發展。

黨的十九大報告提出，把“人民對美好生活的向往”作為奮鬥目標。在馬雲看來，這也是企業的發展方向。海南就是一個代表著“人民對美好生活的向往”的地方。所以，“像我們這樣的公司，必須要參與到這個寶地的發展過程中”，與海南合作共同提高服務質量、提升生活品質，踐行美好的願景。

“我認為是很有機會的。”馬雲希望把海南作為阿里巴巴發展的一個重要基地，同時也是阿里實施全球化戰略的一個重要基地，把年輕人帶動起來，把創新帶動起來，服務“一帶一路”建設，促進海南擴大開放，進而帶動區域經濟的發展。

他特別提到，可以利用阿里在大數據、雲計算領域的豐富經驗，把海南島作為一個大的智慧城市來打造，推動海南智慧服務產業的崛起。“現在大家都在關註智慧制造，但智慧服務產業同樣將是勢不可擋的發展趨勢。”馬雲表示，海南完全有條件有機會在全國乃至全球率先開展智慧服務產業發展的試點。比如，打造“無現金支付島”“智慧安防”“智慧政府”等，重點做好這些基礎性工作，帶動整個智慧服務產業，創造更多的就業機會，以現代技術引領現代消費，真正把海南的現代旅遊業、現代會展業等現代服務業發展好。

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